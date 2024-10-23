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«Ростов» и «Локомотив» устроили триллер, хотя в Кубке и так всё было ясно!

Финал ЧМ? Нет, 6-й тур Кубка России!

Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

«Ростов» и «Локомотив» определились с местами в группе Кубка России ещё до 6-го тура: москвичи гарантированно первые, южане — вторые. Но по регламенту надо было провести шесть туров. Вот они снова и сыграли, обкатав резерв. Или нет?

Судя по стартовой расстановке, москвичи остро нуждались в победе. Да, у «Ростова» сразу вышли Лангович, Саравия и Сутормин с капитанской повязкой. Но вместе с ними и менее известные игроки — Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин. Зато за «Локо» с первых минут играли Сильянов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев и Воробьёв. Будто Михаил Галактионов наказал кубковым матчем основу за поражение от «Химок» (0:2). Интересно, кстати, почему в запасе остался дисквалифицированный на предстоящий матч с «Зенитом» Самошников.

«Локомотив» действовал гораздо активнее, но никак не мог создать голевой момент. Подступов было много, моментов — ноль. Видимо, Саравия сжалился над соперником и позволил ему реализовать преимущество, наступив на ногу Батракову прямо на линии штрафной. VAR подтвердил — это пенальти. Курьёзный, но всё равно справедливый.

Алексей возможностью забить не пренебрёг, мастерски низом разведя мяч и Ятимова по разным углам. В РПЛ хавбек один из лучших, а в Кубке это его первое результативное действие. С почином!

В тот момент показалось — будет разгром. А нет! Буквально следующая же атака принесла равный счёт! Чуть ли не первая вылазка «Ростова» оказалась голевой. Перепасовка Кучаева и Сутормина привела к конфетному обводящему удару Комарова в касание. Между прочим, воспитанника «Локомотива». Так болельщики красно-зелёных снова убедились, какая у них классная школа. У Митрюшкина не было ни шанса на спасение.

В прошлом году Иван забивал «Рубину», «Крыльям», «Уралу». Хорошо ли он умеет бить? Да. Нужно ли его было держать? Конечно. Как оказалось, вопросы очевидные не для всех.

«Локо» и дальше напрягал ростовскую оборону. Воробьёв, например, не реализовал выход один на один вслед за закидушкой Карпукаса — Ятимов вновь пропускать не планировал. Ростовчане тоже бежали вперёд и постоянно били. Безрезультатно.

В перерыве Галактионов сделал тройную рокировку: ушли Карпукас, Пиняев и Воробьёв, вышли Сарвели, Раков и Сулейманов. Этот состав уже больше напоминал кубковый.

Второй тайм получился исключительно равным и открытым. Как ни парадоксально, практически всё время и безголовым. Много атаковали и те, и другие. Ятимов в ближней дуэле обыграл Сарвели, с близкого расстояния промахнулся Шанталий. Вахания имел прекрасную возможность забить, тем не менее попал во внешнюю стороны сетки. Самошников вышел на 73-й минуте и не помог «Локомотиву» взять три очка, хотя однажды проверил реакцию Ятимова. И убедился, что тот на уровне.

Казалось, предстоит серия пенальти. И началось веселье! Уже в добавленное время Ньямси в подкате выбил мяч из-под ног Мохеби с нарушением правил. Сутормин на 90+3-й минуте не переиграл Митрюшкина с 11-метрового, но подкараулил отскок и добил головой.

Оставалось три минуты. Думаете, это всё? Нет! Забил Сарвели! Самошников фирменно далеко вбросил аут. Комличенко вроде бы выбил мяч, но прямо на Баринова. Дмитрий пальнул, а Владислав подставил пятку. Ничья и серия пенальти! Если бы все не слишком принципиальные матчи были такими, мир стал бы чуточку прекраснее.

11-метровые били ну очень долго. Сразу вспомнился финал Лиги Европы — 2020/2021, где устроили триллер «МЮ» и «Вильярреал» Всё чётко сделали Сулейманов, Сарвели, Ньямси, Раков Морозов, Тимофеев, Самошников и Баринов с одной стороны. Комличенко, Осипенко, Игнатов, Мохеби, Лангович, Кучаев и Вахания — с другой. Сильянов зарядил в штангу, Ятимов отразил удар Ненахова, а всё решил Митрюшкин — остановил как Сутормина с Шанталием, так и Щетинина с его паненкой. Это было великолепно.

Теперь «Ростов» сыграет со «Спартаком», а «Локо» — с «Динамо». Расклады были понятны давно, тем не менее команды показали прекрасный футбол. Интриги не хватало, и её отсутствие компенсировали сполна.

Георгий Илющенко

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа B
23.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Михаил Галактионов
Голы
Ростов
Иван Комаров
19′
Алексей Сутормин
90+3′
Локомотив
Алексей Батраков
16′
Владислав Сарвели
90+6′
Нереализованные пенальти
Ростов
Алексей Сутормин
90+3′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
67
Герман Игнатов
11
Алексей Сутормин
44′
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
62′
55
Максим Осипенко
62
Иван Комаров
77′
40
Илья Вахания
89
Родриго Саравия
15′
62′
10
Кирилл Щетинин
57
Илья Жбанов
77′
9
Мохаммад Мохебби
91
Антон Шамонин
62′
27
Николай Комличенко
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
90′
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
6
Дмитрий Баринов
7
Эдгар Севикян
73′
77
Илья Самошников
9
Сергей Пиняев
46′
27
Вадим Раков
83
Алексей Батраков
68′
94
Артем Тимофеев
93
Артем Карпукас
46′
8
Владислав Сарвели
10
Дмитрий Воробьев
46′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Локомотив
Кубок России: результаты и календарь