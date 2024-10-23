«Ростов» и «Локомотив» устроили триллер, хотя в Кубке и так всё было ясно!

Второй тайм получился исключительно равным и открытым. Как ни парадоксально, практически всё время и безголовым. Много атаковали и те, и другие. Ятимов в ближней дуэле обыграл Сарвели, с близкого расстояния промахнулся Шанталий. Вахания имел прекрасную возможность забить, тем не менее попал во внешнюю стороны сетки. Самошников вышел на 73-й минуте и не помог «Локомотиву» взять три очка, хотя однажды проверил реакцию Ятимова. И убедился, что тот на уровне.