«Ростов» и «Локомотив» устроили триллер, хотя в Кубке и так всё было ясно!

«Ростов» и «Локомотив» определились с местами в группе Кубка России ещё до 6-го тура: москвичи гарантированно первые, южане — вторые. Но по регламенту надо было провести шесть туров. Вот они снова и сыграли, обкатав резерв. Или нет?
Судя по стартовой расстановке, москвичи остро нуждались в победе. Да, у «Ростова» сразу вышли Лангович, Саравия и Сутормин с капитанской повязкой. Но вместе с ними и менее известные игроки — Жбанов, Шанталий, Комаров, Шамонин. Зато за «Локо» с первых минут играли Сильянов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев и Воробьёв. Будто Михаил Галактионов наказал кубковым матчем основу за поражение от «Химок» (0:2). Интересно, кстати, почему в запасе остался дисквалифицированный на предстоящий матч с «Зенитом» Самошников.
«Локомотив» действовал гораздо активнее, но никак не мог создать голевой момент. Подступов было много, моментов — ноль. Видимо, Саравия сжалился над соперником и позволил ему реализовать преимущество, наступив на ногу Батракову прямо на линии штрафной. VAR подтвердил — это пенальти. Курьёзный, но всё равно справедливый.
Алексей возможностью забить не пренебрёг, мастерски низом разведя мяч и Ятимова по разным углам. В РПЛ хавбек один из лучших, а в Кубке это его первое результативное действие. С почином!
В тот момент показалось — будет разгром. А нет! Буквально следующая же атака принесла равный счёт! Чуть ли не первая вылазка «Ростова» оказалась голевой. Перепасовка Кучаева и Сутормина привела к конфетному обводящему удару Комарова в касание. Между прочим, воспитанника «Локомотива». Так болельщики красно-зелёных снова убедились, какая у них классная школа. У Митрюшкина не было ни шанса на спасение.
В прошлом году Иван забивал «Рубину», «Крыльям», «Уралу». Хорошо ли он умеет бить? Да. Нужно ли его было держать? Конечно. Как оказалось, вопросы очевидные не для всех.
«Локо» и дальше напрягал ростовскую оборону. Воробьёв, например, не реализовал выход один на один вслед за закидушкой Карпукаса — Ятимов вновь пропускать не планировал. Ростовчане тоже бежали вперёд и постоянно били. Безрезультатно.
В перерыве Галактионов сделал тройную рокировку: ушли Карпукас, Пиняев и Воробьёв, вышли Сарвели, Раков и Сулейманов. Этот состав уже больше напоминал кубковый.
Второй тайм получился исключительно равным и открытым. Как ни парадоксально, практически всё время и безголовым. Много атаковали и те, и другие. Ятимов в ближней дуэле обыграл Сарвели, с близкого расстояния промахнулся Шанталий. Вахания имел прекрасную возможность забить, тем не менее попал во внешнюю стороны сетки. Самошников вышел на 73-й минуте и не помог «Локомотиву» взять три очка, хотя однажды проверил реакцию Ятимова. И убедился, что тот на уровне.
Казалось, предстоит серия пенальти. И началось веселье! Уже в добавленное время Ньямси в подкате выбил мяч из-под ног Мохеби с нарушением правил. Сутормин на 90+3-й минуте не переиграл Митрюшкина с 11-метрового, но подкараулил отскок и добил головой.
Оставалось три минуты. Думаете, это всё? Нет! Забил Сарвели! Самошников фирменно далеко вбросил аут. Комличенко вроде бы выбил мяч, но прямо на Баринова. Дмитрий пальнул, а Владислав подставил пятку. Ничья и серия пенальти! Если бы все не слишком принципиальные матчи были такими, мир стал бы чуточку прекраснее.
11-метровые били ну очень долго. Сразу вспомнился финал Лиги Европы — 2020/2021, где устроили триллер «МЮ» и «Вильярреал» Всё чётко сделали Сулейманов, Сарвели, Ньямси, Раков Морозов, Тимофеев, Самошников и Баринов с одной стороны. Комличенко, Осипенко, Игнатов, Мохеби, Лангович, Кучаев и Вахания — с другой. Сильянов зарядил в штангу, Ятимов отразил удар Ненахова, а всё решил Митрюшкин — остановил как Сутормина с Шанталием, так и Щетинина с его паненкой. Это было великолепно.
Теперь «Ростов» сыграет со «Спартаком», а «Локо» — с «Динамо». Расклады были понятны давно, тем не менее команды показали прекрасный футбол. Интриги не хватало, и её отсутствие компенсировали сполна.
Георгий Илющенко