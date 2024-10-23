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Определились все пары ¼ финала Кубка России по футболу

В плей-офф в «пути РПЛ» «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — с «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достался «Ахмат».

Источник: https://vk.com/russiancup

Футболисты «Краснодара» проиграли дома «Пари Нижний Новгород» со счетом 1:2 в заключительном, шестом туре группового этапа Кубка России.

У победителей голы забили Валерий Царукян (61-я минута) и Свен Карич (90+3). У проигравших отличился Олакунле Олусегун (89).

«Краснодар» с девятью очками занял третье место в группе С. Первым стал ЦСКА (14), вторым — «Ахмат» (9), четвертым — «Пари НН» (4).

После этой игры определились все пары ¼ финала верхней сетки плей-офф Кубка России. Казанский «Рубин» сыграет с московским ЦСКА, столичный «Спартак» — с «Ростовом», московское «Динамо» — со столичным «Локомотивом», а «Зениту» в соперники достался «Ахмат». Первые матчи ¼ финала пройдут 5—7 ноября, ответные — 26—28 ноября.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). По две лучшие команды из каждой группы выходят в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третий клуб попадает в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертый завершает борьбу.

Из клубов РПЛ в нижнюю сетку плей-офф попали «Краснодар», подмосковные «Химки», тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо».

Кубок России: результаты и календарь