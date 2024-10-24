«Златан» из «Крыльев» забил чудо-мяч в падении! Вот это шоу с «Динамо» с 9 голами

Тут же Гладышев мог оформить дубль, если бы Маухуб после выхода два в два сделал передачу ему в ноги на пустые ворота, а не отправил мяч в руки Овсянникову. Вместо того чтобы повести в счёте 2:0, бело-голубые пропустили с пенальти. Гагнидзе сбил в штрафной Бабаева — напарника Сергеева, которого «КС» в летнее окно арендовали с правом выкупа как раз у «Динамо». Лещук отчаянно прыгнул, чтобы сотворить сейв на 11-метровом, но в сторону от мяча. Гарре выиграл эту дуэль.