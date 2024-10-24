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«Златан» из «Крыльев» забил чудо-мяч в падении! Вот это шоу с «Динамо» с 9 голами

Москвичи вышли в плей-офф Кубка России, а самарцы выбывают.

Источник: ФК «ДИНАМО»

«Крылья Советов» и московское «Динамо» выдали зажигательный матч в последнем туре Кубка России. Девять голов на двоих!

Для команд Игоря Осинькина и Марцела Лички эта игра превратилась в «тренировку с повышенной ответственностью». «Крылья Советов» уже не могли подняться выше четвёртого места и вылетят после группового этапа, а бело-голубые вне зависимости от результата оставались вторыми. Московское «Динамо» даже при равенстве очков с махачкалинским обошло бы конкурента в борьбе за путёвку в плей-офф Пути РПЛ по дополнительным показателям.

Неудивительно, что тренеры поставили в основу тех, кто не играл в прошедшем туре РПЛ. Правда, у самарцев вышел в стартовом составе Сергеев. Видимо, Осинькин хочет, чтобы экс-нападающий «Зенита» через матчи вернул свою прежнюю форму и голевое чутьё. И «Крылья Советов», и «Динамо» сыграли 4−4−2. У бело-голубых квартет защитников составили Бессмертный, Лепский, Зайзендаль и Скопинцев, в средней линии действовали Макаров, Гагнидзе, Александров и Окишор, а в атаке — Маухуб с Гладышевым. Что касается хозяев, то обращало на себя внимание появление на позиции правого защитника штатного форварда Шитова.

Восемь минут соперники разгонялись, а потом голы посыпались один за другим. Да какие! Были и очень красивые, и курьёзные. Сперва Гладышев, получив мяч от Макарова, ловким финтом ушёл от Гапонова и пробил между ног голкиперу Овсянникову. Настолько прекрасный гол, что и комментарии не нужны.

Тут же Гладышев мог оформить дубль, если бы Маухуб после выхода два в два сделал передачу ему в ноги на пустые ворота, а не отправил мяч в руки Овсянникову. Вместо того чтобы повести в счёте 2:0, бело-голубые пропустили с пенальти. Гагнидзе сбил в штрафной Бабаева — напарника Сергеева, которого «КС» в летнее окно арендовали с правом выкупа как раз у «Динамо». Лещук отчаянно прыгнул, чтобы сотворить сейв на 11-метровом, но в сторону от мяча. Гарре выиграл эту дуэль.

Ещё через три минуты жуткий «привоз» совершил Гапонов. Центральный защитник «КС» решил отдать рискованный пас Мендесу вдоль ворот, а получился подарок для Маухуба. В этом эпизоде марокканец ничего не испортил, забив один из самых простых голов в своей карьере.

Вот только «Динамо» выигрывало всего минуту! Действия команд в обороне были олицетворением фразы «проходной двор». «Крылья Советов» развили атаку правым флангом, а в штрафной тонко сыграл Гарре. Аргентинец набросил мяч на чилийца Гальдамеса, и левый защитник сотворил гол-шедевр ударом с лёта. Хорошая пародия на Златана.

Всего же до перерыва команды Осинькина и Лички нанесли общими усилиями 14 ударов и забили пять раз. «Динамо» всё-таки забрало первый тайм. Третий гол бело-голубых забил Гагнидзе, превратив не совсем точную передачу с правого фланга в голевую. Грузинский центрхав здорово зарядил из-за штрафной — мяч влетел в сетку от штанги.

После перерыва самарцы с москвичами продолжали развлекать болельщиков, забывая о балансе и прочих важных футбольных вещах. Иногда и такие матчи нужны. Если не давит результат, то почему бы не согреть голами пришедшего на стадион в холодную погоду зрителя? В начале второго тайма забил Макаров. Правда, из офсайда. Но это было только начало.

«Крылья Советов» совсем потеряли интерес к защите собственных ворот, и «Динамо» действительно, как на тренировке, забило два гола в течение пары минут. Следующий свой шанс Макаров реализовал. Причём классно всё сделал. Самарцы криво создали офсайд, а вингер бело-голубых избежал попадания во «вне игры», умело принял мяч на грудь и в падении переправил его в сетку из пределов вратарской.

Потом команда Осинькина и вовсе пропустила выход «два в ноль». В центре обороны «Крыльев Советов» были открыты все двери! Макаров с Маухубом вывалились на голкипера Овсянникова, и марокканец оформил дубль. Тут бы и вратарь уровня Яшина команду не спас. Кстати, имя легенды нашего футбола в этот день в Самаре вспоминали часто — в связи с 95-летием со дня рождения Льва Ивановича. Даже Личка руководил командой, надев фирменную яшинскую кепку. Оригинально.

«Динамо», казалось, насытилось пятью голами, а вот «Крылья Советов» не хотели прощаться с Кубком России крупным поражением. Всё-таки команда должна была развлекать болельщиков, а не разочаровывать. В итоге чудивший в обороне Гапонов пошёл в атаку и забил сам. Самарцы вскрыли оборону хозяев справа, а голкипер бело-голубых Лещук не слишком удачно сыграл на перехвате.

У самарцев зазвенела в ушах лихая музыка атаки, но, полетев отыгрываться, «Крылья Советов» опять пропустили контрвыпад «Динамо» на 82-й минуте. Летний новичок Маухуб оформил свой первый хет-трик в России. Макаров вырезал отличную передачу с фланга, а поймавший сумасшедший кураж марокканец использовал ошибку хозяев при создании офсайда.

До 10 голов команды Осинькина и Лички не дотянули, хотя ещё были шансы и у тех, и у других. За 90 минут соперники нанесли 22 удара по воротам и 15 — в створ. Теперь «Динамо» сыграет в первом раунде плей-офф Пути РПЛ с «Локомотивом».

Анатолий Романов

Крылья Советов
3:6
Первый тайм: 2:3
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа A
24.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Марцел Личка
Голы
Крылья Советов
Бенхамин Гарре
13′
Томас Галдамес
17′
Илья Гапонов
77′
Динамо
Ярослав Гладышев
9′
Эль Мехди Маухуб
16′
Лука Гагнидзе
27′
Денис Макаров
51′
Эль Мехди Маухуб
53′
Эль Мехди Маухуб
82′
Составы команд
Крылья Советов
81
Богдан Овсянников
95
Илья Гапонов
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
34
Виктор Фелипе Мендес
73
Владислав Шитов
3
Томас Галдамес
57′
25
Кирилл Печенин
65
Илья Грибакин
57′
6
Сергей Бабкин
10
Бенхамин Гарре
46′
11
Роман Ежов
13
Иван Сергеев
64′
19
Иван Олейников
17
Ульви Бабаев
76′
92
Павел Попов
Динамо
31
Игорь Лещук
7
Дмитрий Скопинцев
80
Станислав Бессмертный
34
Лука Гагнидзе
68′
77
Денис Макаров
14
Эль Мехди Маухуб
84′
56
Леон Зайдензаль
78′
6
Роберто Фернандес
59
Иван Лепский
64′
78′
18
Николас Маричаль
30
Дмитрий Александров
71′
41
Егор Назаренко
88′
88
Виктор Окишор
62′
20
Вячеслав Грулев
91
Ярослав Гладышев
62′
24
Луис Чавес
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рашид Абусуев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
Динамо
Кубок России: результаты и календарь