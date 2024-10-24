Осинькин: «Крылья» безобразно сыграли в обороне. Пропустили всё что можно от «Динамо»

«Болельщикам это в радость: такое количество голов, огромное количество моментов. Наверное, сама игра была не такая, как счёт. Не было ярко выраженного лидера, большого преимущества. Надо признать, что “Крылья” безобразно сыграли в обороне. Пропустили всё что можно. Не хочу эту тему развивать.



В атаке команда сыграла достойно. Люди, которые вышли и которые играли с начала матча, достаточно хорошо делали то, что мы тренируем. Если и есть удовлетворение, то только от атакующих действий. Оборона — это не только защитники, а все 11 человек, которые были на поле. Мы не сработали», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».