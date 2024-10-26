Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московские «Динамо» и «Локомотив» проведут первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России 5 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на стадионе «бело-голубых» и начнется в 20:45 по московскому времени.
Также стало известно расписание других матчей ¼ финала пути РПЛ:
Вторник, 5 ноября
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 18:30;
Среда, 6 ноября
«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 18:30;
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 20:45.
Даты и время ответных встреч станут известны позднее.