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Стали известны даты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу

Стало известно расписание матчей ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Московские «Динамо» и «Локомотив» проведут первый матч четвертьфинала пути РПЛ Кубка России 5 ноября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на стадионе «бело-голубых» и начнется в 20:45 по московскому времени.

Также стало известно расписание других матчей ¼ финала пути РПЛ:

Вторник, 5 ноября

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 18:30;

Среда, 6 ноября

«Рубин» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 18:30;

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 20:45.

Даты и время ответных встреч станут известны позднее.

Локомотив
Динамо
Спартак
Ростов
Рубин
ЦСКА
Зенит
Ахмат
Кубок России: результаты и календарь