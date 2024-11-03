Ответные матчи плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу пройдут с 26 по 28 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ответные матчи ¼ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу пройдут с 26 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
26 ноября московский ЦСКА примет казанский «Рубин», встреча начнется в 20:30 мск. На следующий день петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном (начало игры — 18:15 мск). В этот же день московский «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» (начало — 20:30 мск). 28 ноября на «РЖД-Арене» встретятся московские «Локомотив» и «Динамо», игра начнется в 19:30 мск.
Матчи ¼ финала «пути регионов» пройдут 26 и 27 ноября. Согласно регламенту, участники ½ финала «пути регионов» определяются по итогам одной встречи. 26 ноября «Тюмень» примет «Краснодар» (начало — 16:00 мск), ярославский «Шинник» проведет домашний матч с тольяттинским «Акроном» (начало — 18:15 мск). На следующий день «Урал» и подмосковные «Химки» встретятся в Екатеринбурге (начало — 16:00 мск), «Сочи» примет махачкалинское «Динамо» (начало — 18:15 мск).
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).