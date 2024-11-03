Ответные матчи плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу пройдут с 26 по 28 ноября

26 ноября московский ЦСКА примет казанский «Рубин», встреча начнется в 20:30 мск. На следующий день петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом» в Грозном (начало игры — 18:15 мск). В этот же день московский «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» (начало — 20:30 мск). 28 ноября на «РЖД-Арене» встретятся московские «Локомотив» и «Динамо», игра начнется в 19:30 мск.