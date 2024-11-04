Эдуард Мор: Кубок России — шанс для «Спартака» и «Ростова» спасти сезон

Того же самого жду от «Ростова». Понятно, что «Ростову» уже высокие места в чемпионате не светят, как и борьба за выживание. Как раз Кубок России — шанс для обеих команд спасти сезон«, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.