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Эдуард Мор: Кубок России — шанс для «Спартака» и «Ростова» спасти сезон

Двукратный чемпион России по футболу Эдуард Мор ожидает ожесточённого противостояния между «Спартаком» и «Ростовом» в ¼ финала Пути РПЛ Кубка России. Первый матч между этими соперниками пройдёт завтра, 5 ноября, в Москве.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» — фаворит матча с «Ростовом», здесь никаких сомнений. «Спартак» играет дома и должен проходить как можно дальше в Кубке России, учитывая большое отставание от третьего места в чемпионате, не говоря про первое. На Кубок России у «Спартака» должен быть особенный настрой. Думаю, красно-белые сыграют практически основным составом и будет играть на результат.

Того же самого жду от «Ростова». Понятно, что «Ростову» уже высокие места в чемпионате не светят, как и борьба за выживание. Как раз Кубок России — шанс для обеих команд спасти сезон«, — сказал Мор в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.

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Кубок России: результаты и календарь