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Селихов, Дуарте и Николсон в стартовом составе «Спартака» на матч с «Ростовом» в Кубке России

«Спартак» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч ¼ финала Кубка России.

Источник: Sport24

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Николсон.
Запасные: Максименко, Довбня, Бабич, Абена, Хлусевич, Мангаш, Игнатов, Медина, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Осипенко, Жбанов, Лангович, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Комличенко.
Запасные: Одоевский, Ханкич, Сако, Вахания, Чернов, Игнатов, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Голенков.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 5 ноября. Начало — в 18:30 мск.

Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь