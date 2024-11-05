Александр Мостовой: «Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед

«Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая — там всё может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного. Первый тайм был более или менее ровным, во втором — «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.