«Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая — там всё может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного. Первый тайм был более или менее ровным, во втором — «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.
Александр Мостовой: «Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед
Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые проиграли «Ростову» со счётом 0:1.
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Ростов
Мохаммад Мохебби
72′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
2
Олег Рябчук
86′
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
10′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
79′
17
Антон Зиньковский
18
Наиль Умяров
70′
79′
19
Хесус Мануэль Медина
8
Маркиньос
67′
29
Рикарду Мангаш
11
Шамар Николсон
67′
67′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
79′
22
Михаил Игнатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
43′
10
Кирилл Щетинин
45+2′
15
Данил Глебов
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
11
Алексей Сутормин
82′
62
Иван Комаров
90+3′
18
Константин Кучаев
90′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
64′
9
Мохаммад Мохебби
57
Илья Жбанов
17′
46′
40
Илья Вахания
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти