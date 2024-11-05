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«Спартак» и «Ростов» обменялись глупыми пенальти. Но забить удалось только команде Карпина

Валерий снова обыграл красно-белых.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» против Карпина — это всегда интересно. Первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России традицию не изменил, хотя начиналось всё довольно уныло.

Кубковая позиция Александра Селихова в основе вопросов не вызывает. Тем более перед стартовым свистком его поздравили с сотней игр за «Спартак». Также после дерби с ЦСКА Деян Станкович сразу выпустил Алексиса Дуарте и Шамара Николсона. Но в целом ротации практически не было, хотя хотелось бы увидеть в деле и Рикарду Мангаша, и Антона Зиньковского, и Хесуса Медину, и особенно Виллиана Жозе. Не зря же и противостояние двухматчевое, и в случае поражения в Путь регионов можно спуститься. Забегая вперёд, португалец и бразилец вышли в середине второго тайма, а россиянин и парагваец — в финале.

А вот у «Ростова» на лавке остались и Умар Сако с Ильёй Ваханией, и Мохаммад Мохеби с Родриго Саравией, и Роналдо. Из неожиданного — появление 20-летнего Ильи Жбанова, который за основу ранее выходил только два раза: оба — во вторых таймах с «Локомотивом» в Кубке.

Огня в матче долго не возникало. «Спартак» ощутимо чаще держал мяч (иногда процент владения доходил до 78), «Ростов» ждал шанса в контратаках и забрасывал вперёд — не зря там носился Николай Комличенко. Один раз удалось подловить красно-белых на неудачном угловом: Маркиньос грубо ошибся, и Данил Глебов отправил к воротам Алексея Сутормина — Олег Рябчук вовремя вернулся и грамотно устранил угрозу. А больше рассказать и нечего: за эмоциональными Станковичем и Карпиным было наблюдать куда интереснее, чем за происходящем на поле. Серб за споры даже карточку получил.

Всё изменилось на 41-й минуте, когда Виктор Мелёхин зачем-то сильно потянул за футболку Николсона после навеса Тео Бонгонда. А Эсекьель Барко взял и не забил с пенальти! Хотя ранее реализовал 19 из 22 подходов к «точке», в том числе все пять за «Спартак».

Пробил он в правый от себя угол — туда же и прыгнул Рустам Ятимов. Как раз мяч полетел на удобной для него высоте. Кажется, Даниилу Одоевскому и Хидаету Ханкичу можно окончательно осваиваться на лавке. Впрочем, киллером пенальти этого кипера всё равно не назвать: это третий из 14 нереализованный 11-метровый в его ворота.

В перерыве Карпин поменял Жбанова с Максимом Осипенко на Сако с Ваханией. И «Ростов» начал натурально давить! За пять минут москвичи могли пропустить несколько раз. Константин Кучаев поймал классный заброс Кирилла Щетинина, но плохо обработал мяч и не использовал выход один на один — выручил Селихов. На подборе сыграл Сутормин — и отпасовал Глебову, который из отличной позиции зарядил чуть выше ворот. В следующей ростовской атаке к мячу прикладывались тот же Сутормин и Комличенко — защитники их попытки заблокировали.

Всё это разозлило «Спартак», и он тоже максимально включился. Если в первом тайме владение было стерильным, то во втором оно реально приносило опасность. Подходов стало значительно больше. А самые реальные шансы не использовали Даниил Денисов и Бонгонда: первый уложил на замахе Щетинина и не попал по воротам, а второй бил, казалось, наверняка. Но Сако героически бросился под мяч. «Ростов» ответил на это плотным ударом головой едва вышедшего Мохеби — Селихов и здесь справился.

Размен моментами рано или поздно должен был закончиться голом. И на 70-й минуте Наиль Умяров показал, что нарушение Мелёшина в первом тайме было не таким уж и глупым, наступив сзади на ногу Хорену Байрамяну и затем для верности ещё и подтолкнув его.

Мохеби, в отличие от Барко, не простил соперника: длинный разбег, удар по центру, гол.

«Спартак» оказался обескуражен и больше ничего не создал. Видимо, поэтому Рябчук психанул и на чужой половине поля открытыми шипами грубо въехал в колено Ивану Комарову. Казарцев вообще не сомневался и тут же достал красную карточку. На этом команды и закончили.

Для москвичей ничего смертельного не случилось: отставание вполне отыгрываемое. И всё же странно, что при совсем небольшой ротации они уступили «Ростову», который и состав прилично поменял, и не побеждал в восьми матчах подряд. Стабильность — точно не про «Спартак».

Георгий Илющенко

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Ростов
Мохаммад Мохебби
72′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
2
Олег Рябчук
86′
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
10′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
79′
17
Антон Зиньковский
18
Наиль Умяров
70′
79′
19
Хесус Мануэль Медина
8
Маркиньос
67′
29
Рикарду Мангаш
11
Шамар Николсон
67′
67′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
79′
22
Михаил Игнатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
43′
10
Кирилл Щетинин
45+2′
15
Данил Глебов
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
11
Алексей Сутормин
82′
62
Иван Комаров
90+3′
18
Константин Кучаев
90′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
64′
9
Мохаммад Мохебби
57
Илья Жбанов
17′
46′
40
Илья Вахания
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь