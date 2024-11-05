«Спартак» и «Ростов» обменялись глупыми пенальти. Но забить удалось только команде Карпина

Кубковая позиция Александра Селихова в основе вопросов не вызывает. Тем более перед стартовым свистком его поздравили с сотней игр за «Спартак». Также после дерби с ЦСКА Деян Станкович сразу выпустил Алексиса Дуарте и Шамара Николсона. Но в целом ротации практически не было, хотя хотелось бы увидеть в деле и Рикарду Мангаша, и Антона Зиньковского, и Хесуса Медину, и особенно Виллиана Жозе. Не зря же и противостояние двухматчевое, и в случае поражения в Путь регионов можно спуститься. Забегая вперёд, португалец и бразилец вышли в середине второго тайма, а россиянин и парагваец — в финале.