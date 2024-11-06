Литвинов рассказал о диалоге Барко и Николсона перед нереализованным пенальти с «Ростовом»

«Думаю, у Шамара с Барко перед пенальти не было спора. Шамар просто спросил: “Можно ли пробью?” Никакой агрессии и споров не было. Все понимают, что Барко — исполнитель пенальти. Шамар у него поинтересовался. Барко не забил — бывает. До этого он очень много забил», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.