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Литвинов рассказал о диалоге Барко и Николсона перед нереализованным пенальти с «Ростовом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился подробностями диалога одноклубников Шамара Николсона и Эсекьеля Барко перед пенальти в ворота «Ростова» (0:1) в очном матче Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

«Думаю, у Шамара с Барко перед пенальти не было спора. Шамар просто спросил: “Можно ли пробью?” Никакой агрессии и споров не было. Все понимают, что Барко — исполнитель пенальти. Шамар у него поинтересовался. Барко не забил — бывает. До этого он очень много забил», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 44-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый удар. На 72-й минуте гол с пенальти забил крайний нападающий гостей Мохаммад Мохеби. На 86-й минуте защитник «Спартака» Олег Рябчук получил прямую красную карточку.

Второй матч между командами состоится 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Спартак
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Ростов
Мохаммад Мохебби
72′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Спартак
57
Александр Селихов
2
Олег Рябчук
86′
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
10′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
79′
17
Антон Зиньковский
18
Наиль Умяров
70′
79′
19
Хесус Мануэль Медина
8
Маркиньос
67′
29
Рикарду Мангаш
11
Шамар Николсон
67′
67′
12
Жозе Виллиан
77
Тео Бонгонда
79′
22
Михаил Игнатов
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
43′
10
Кирилл Щетинин
45+2′
15
Данил Глебов
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
55
Максим Осипенко
46′
3
Умар Сако
11
Алексей Сутормин
82′
62
Иван Комаров
90+3′
18
Константин Кучаев
90′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
64′
9
Мохаммад Мохебби
57
Илья Жбанов
17′
46′
40
Илья Вахания
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь