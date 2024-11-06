«Локо» продлил невероятную серию в Кубке России. Теперь магия Батракова сразила «Динамо»

Команда Лички пёрла вперёд, однако с созданием голевых моментов у «Динамо» не клеилось. Хотя Маухуб своими открываниями, настойчивостью доказывал, что бело-голубые его не зря подписали в летнее окно. Но качественных взаимодействий в атаке, последнего паса или хорошего удара хозяева недоставало. По ударам в итоге получилась почти ничья — 14:15, тем не менее на второй гол динамовцы не наиграли. Скорее «Локо» приблизился к третьему забитому мячу — в штрафной Лещука в концовке было жарче. «Локо» выиграл со счётом 2:1, а ответный матч 28 ноября проведёт дома.