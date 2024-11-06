«Локо» продлил невероятную серию в Кубке России. Теперь магия Батракова сразила «Динамо»

«Локомотив» продлил победную серию в Кубке России. Железнодорожники выиграли седьмой матч из семи в этом розыгрыше турнира. Теперь превзошли московское «Динамо» в первом четвертьфинале Пути РПЛ.
Состав «Локомотива» был ближе к оптимальному. Михаил Галактионов оставил в основе шесть игроков с последнего тура РПЛ, плюс к ним добавились отбывшие дисквалификации Баринов и Батраков. А вот Марцел Личка не поменял только четверых. Правда, на травмированного и выбывшего на месяц вратаря Лунёва чешский тренер в любом случае не мог рассчитывать. Новый шанс получил часто критикуемый Лещук.
«Локомотив» и начал игру активнее, агрессивнее. Динамовцы как будто чуть-чуть хуже настроились на сегодняшнее дерби. В начале матча железнодорожники создавали моменты после индивидуальных ошибок игроков правого фланга бело-голубых. Макаров потерял мяч у своих ворот — Тикнизян нанёс первый удар в створ. Даса привёз необязательный угловой, и после подачи, подбора и нового кросса Пиняева в штангу пробил Ньямси. Затём ещё и Лещук неудачно сыграл ногами, подарив мяч сопернику. И этот эпизод завершился опасным ударом Пиняева. Вернее, Сергей бил из опасной позиции, а сам его выстрел напугал разве что болельщиков на трибунах.
«Динамо» только на исходе десятиминутки впервые вошло в штрафную Митрюшкина с мячом. Потом хозяева остались без травмированного Фернандеса. Личка срочно отправил разминаться Лепского, а выпустил Кутицкого. Интересно, что заставило чешского тренера быстро поменять решение? Но атаки «Локо» разбудили динамовцев. Бело-голубые выдали хороший отрезок, организовав несколько контрвыпадов за счёт скорости Маухуба и техники Гагнидзе.
И всё же команда Галактионова до перерыва была интереснее. На 26-й минуте «Локомотив» забил мяч, на который наиграл. Сначала Лещук красивым сейвом потащил удар Пиняева, а вот после углового он оказался бессилен, когда пробил головой Монтес. Фирменные подачи от Батракова продолжают приносить команде голы. Мексиканца упустил Макаров.
Тем не менее «Динамо» тут же ответило своим забитым мячом. В последнее время команды РПЛ полюбили обмениваться голами в течение одной-двух минут. Результативную атаку команды Лички запустил обычный аут. Макаров ловко ушёл от Самошникова и зарядил из-за штрафной. А Маухуб вообразил себя Пакеттом — по-хоккейному переправил мяч в сетку вытянутой ногой-клюшкой. Ньямси с Ненаховым проиграли свой «пятак».
После перерыва «Динамо» первую пару атак соорудило за счёт своевременных точных передач Лещука. Когда хорош голкипер, тогда хорош. Но вскоре «Локомотив» забил второй мяч, и за этот эпизод тренерский штаб наверняка предъявит претензии сменщику Лунёва. Лещук неудачно сыграл на выходе — не помешал забить головой маленькому Пиняеву. Кроме того, ошибся Скопинцев, который должен был держать железнодорожника на дальней штанге. Про очередную чудесную подачу в исполнении Батракова можно и не говорить. Всё понятно без слов.
При счёте 2:1 в пользу «Локомотива» Галактионов сделал серию замен, в частности, убрал Карпукаса и выпустил Сарвели. На плечи Батракова ложилось больше оборонительной работы. Показалось, что после этого тренерского хода у железнодорожников стало меньше надёжности между линиями, где динамовцы находили мяч. С другой стороны, свежая группа атаки Сарвели — Севикян — Раков — Воробьёв должна была обеспечить красно-зелёным мощную контригру. «Динамо» всё сильнее раскрывалось, но «Локо» хотел ещё забить.
Команда Лички пёрла вперёд, однако с созданием голевых моментов у «Динамо» не клеилось. Хотя Маухуб своими открываниями, настойчивостью доказывал, что бело-голубые его не зря подписали в летнее окно. Но качественных взаимодействий в атаке, последнего паса или хорошего удара хозяева недоставало. По ударам в итоге получилась почти ничья — 14:15, тем не менее на второй гол динамовцы не наиграли. Скорее «Локо» приблизился к третьему забитому мячу — в штрафной Лещука в концовке было жарче. «Локо» выиграл со счётом 2:1, а ответный матч 28 ноября проведёт дома.
Анатолий Романов