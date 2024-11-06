Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе в матче с московским «Динамо» в КР

Более острые моменты у нас были, были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. Очень хотелось бы с более спокойной душой начинать ответный матч, но сейчас мысли о завершающем матче отрезка перед паузой«, — сказал Галактионов в эфире “Матч ТВ”.