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Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе в матче с московским «Динамо» в КР

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче ¼ финала Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

"Достаточно хорошая организация игры, хорошие контрвыпады, давление с нашей стороны, хотя у соперника было на день больше, чтобы отдохнуть. Мы довольны. Ребята, которые вышли на замену, внесли свою изюминку.

Мы акцентировали внимание ребят, как соперники играют при стандартах в обороне, какие зоны необходимо использовать. Сесар отлично воспользовался, тот же момент с Пиняевым.

Более острые моменты у нас были, были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. Очень хотелось бы с более спокойной душой начинать ответный матч, но сейчас мысли о завершающем матче отрезка перед паузой«, — сказал Галактионов в эфире “Матч ТВ”.

На 26-й минуте открыл счёт в игре защитник «Локомотива» Сесар Монтес, отличившись после розыгрыша углового удара. На 28-й минуте забил нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб с передачи полузащитника Дениса Макарова. На 53-й минуте отметился голом игрок «Локомотива» Сергей Пиняев, которому ассистировал Алексей Батраков.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Марцел Личка
Михаил Галактионов
Голы
Динамо
Эль Мехди Маухуб
28′
Локомотив
Сесар Монтес
26′
Сергей Пиняев
52′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
87′
8
Хорхе Карраскаль
34
Лука Гагнидзе
14
Эль Мехди Маухуб
6
Роберто Фернандес
22′
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
79′
59
Иван Лепский
77
Денис Макаров
68′
20
Вячеслав Грулев
80′
91
Ярослав Гладышев
68′
11
Артур Гомес
24
Луис Чавес
46′
74
Даниил Фомин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45′
6
Дмитрий Баринов
83
Алексей Батраков
82′
77
Илья Самошников
74′
79′
45
Александр Сильянов
9
Сергей Пиняев
56′
7
Эдгар Севикян
71
Наир Тикнизян
44′
68′
27
Вадим Раков
93
Артем Карпукас
56′
8
Владислав Сарвели
99
Тимур Сулейманов
68′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Локомотив
Кубок России: результаты и календарь