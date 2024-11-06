«Рубин» — ЦСКА: Файзуллаев выйдет в стартовом составе, Пьянич и Даку — в запасе

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.
Запасные: Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Кабутов, Иванов, Ибу, Ломовицкий, Ходжа, Шабанхаджай, Чумич, Фамейе, Даку.
ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Гайич, Лукин, Глебов, Ушаков, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Шуманский, Гуарирапа.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября и начнется в 18.30 (мск). Ответная игра между командами состоится 26 ноября.