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«Рубин» — ЦСКА: Файзуллаев выйдет в стартовом составе, Пьянич и Даку — в запасе

«Рубин» и ЦСКА объявили составы на первый матч ¼ финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Спорт-Экспресс

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Кабутов, Иванов, Ибу, Ломовицкий, Ходжа, Шабанхаджай, Чумич, Фамейе, Даку.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Гайич, Лукин, Глебов, Ушаков, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Шуманский, Гуарирапа.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится в среду, 6 ноября и начнется в 18.30 (мск). Ответная игра между командами состоится 26 ноября.

ЦСКА
Рубин
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