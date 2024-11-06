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Основа ЦСКА не помогла в Кубке. Геройствовать в самой концовке пришлось Торопу

А Игорю Дивееву после матча с «Рубином» стоит поиграть в лотерею.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» и ЦСКА расписали нулевую кубковую ничью в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. При этом казанцы, несмотря на полуоснову, были ближе к победе.

Появление в основе ЦСКА удалившихся в дерби со «Спартаком» Роши и Облякова напрашивалось — с «Крыльями» в РПЛ они всё равно не сыграют. Тем не менее и в остальном Николич выставил оптимальный состав. Да, с Торопом и Койта, но они и так каждый раз в Кубке выходят. А вот у «Рубина» на лавке остались Кабутов, Ашурматов, Иву, Ходжа, Чумич и Даку — весьма солидная компания. Кому победа нужнее, стало понятно ещё до стартового свистка.

Уже на 15-й секунде мяч не выдержал казанский мороз и сдулся — температура в столице Татарстана опустилась до −3°C. Арбитру Чистякову пришлось фиксировать паузу. Произошедшее стало предвестником не самого яркого футбола. За весь первый тайм команды на двоих организовали лишь один голевой момент, когда «Рубин» едва не реализовал контратаку: Чуни простреливал на Ваду — занести мяч в ворота аргентинцу в последний момент помешал Круговой.

ЦСКА высоко прессинговал и куда чаще владел мячом, но соперник легко с этим справлялся. Что уж говорить, если армейцы даже ни разу не пробили в створ. Зато хватало единоборств: за 45 минут жёлтые заработали Чуни и Вуячич с одной стороны, Дивеев и Зделар — с другой. Причём Саша нарывался и на второе предупреждение.

В перерыве Николич от греха подальше заменил серба на Пьянича, порадовав казанских зрителей. Что любопытно, к стандартам Миралема подпускали не всегда. А Рахимов поменял Апшацева на Иву — нигерийскому армянину не привыкать выходить во вторых кубковых таймах. Изменилось ли что-то? Вообще нет. Да, «Рубин» в начале второго тайма заработал два подряд угловых. Да, Келлвен проверил Ставера дальним ударом под перекладину, а Вада Торопа — плотным выстрелом низом. Но в целом зрелище было таким себе.

Ситуация изменилась на 64-й минуте. Дивеев замешкался и позволил обокрасть себя Чуни. Албанец выскочил один на один с Торопом и прицельно катнул в сторону дальней штанги. Бурное празднование, впрочем, обломали судьи — оказывается, во время перехвата мяч отлетел в выставленную руку Марвина. Разглядеть такое без повторов было нереально.

Гол отменили, тем не менее команды завелись и задвигались поживее. Вышедший на замену Гуарирапа забрал мяч у Вуячича и забежал в штрафную, но напоролся на отбор Безрукова. Крайне активный и не слишком полезный Койта не прошил Ставера, а Рожков из удобной позиции вместо прострела загубил контратаку неудачным ударом.

Под конец матча на поле появился даже Шуманский. Помните такого? Ранее в этом сезоне он отбегал шесть минут. Ну, а состав казанцев превратился в основной: в концовке играли и Ходжа, и Чумич, и Даку. Как раз Мирлинд должен был стать героем. Дивеев выносил мяч, и из-за его спины внезапно материализовался Рожков. Пенальти. Но Даку недооценил Торопа и с 11 метров легонько покатил вправо — отвратительное исполнение и лёгкая добыча для вратаря.

Дивееву явно стоит закупиться лотерейками — уж больно ему фартило. Глупо потерял мяч и позволил сопернику выйти один на один? Отскок в руку. Подарил пенальти? Простили. «Рубин» же провёл неплохой матч. А ЦСКА не побеждает в третьей игре подряд. Выпуская основу, явно не на такой результат рассчитывал Николич.

Георгий Илющенко

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марко Николич
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
89′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
53′
15
Игор Вуячич
34′
23
Руслан Безруков
51
Илья Рожков
71
Константин Нижегородов
8
Богдан Йочич
85′
19
Олег Иванов
18
Марат Апшацев
46′
6
Угочукву Иву
30
Валентин Вада
80′
22
Велдин Ходжа
33
Умарали Рахмоналиев
85′
24
Никола Чумич
90
Марвин Чуни
10′
80′
10
Мирлинд Даку
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
42′
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
78
Игорь Дивеев
33′
27
Роберту Барбоза Мойзес
11
Тамерлан Мусаев
5
Саша Зделар
17′
46′
15
Миралем Пьянич
10
Иван Обляков
71′
25
Кристиян Бистрович
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
20
Секу Койта
84′
8
Артем Шуманский
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
ЦСКА
Кубок России: результаты и календарь