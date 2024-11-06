Основа ЦСКА не помогла в Кубке. Геройствовать в самой концовке пришлось Торопу

Появление в основе ЦСКА удалившихся в дерби со «Спартаком» Роши и Облякова напрашивалось — с «Крыльями» в РПЛ они всё равно не сыграют. Тем не менее и в остальном Николич выставил оптимальный состав. Да, с Торопом и Койта, но они и так каждый раз в Кубке выходят. А вот у «Рубина» на лавке остались Кабутов, Ашурматов, Иву, Ходжа, Чумич и Даку — весьма солидная компания. Кому победа нужнее, стало понятно ещё до стартового свистка.