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Марко Николич заявил, что ЦСКА находится в мини-кризисе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич после первого матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (0:0) заявил, что команда находится в мини-кризисе.

Источник: Чемпионат.com

— Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?

— Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» в матче 14-го тура РПЛ со счётом 0:2, а туром ранее не смог обыграть «Факел» (0:0).

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Марко Николич
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
89′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
53′
15
Игор Вуячич
34′
23
Руслан Безруков
51
Илья Рожков
71
Константин Нижегородов
8
Богдан Йочич
85′
19
Олег Иванов
18
Марат Апшацев
46′
6
Угочукву Иву
30
Валентин Вада
80′
22
Велдин Ходжа
33
Умарали Рахмоналиев
85′
24
Никола Чумич
90
Марвин Чуни
10′
80′
10
Мирлинд Даку
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
42′
4
да Силва Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
90+1′
78
Игорь Дивеев
33′
27
Роберту Барбоза Мойзес
11
Тамерлан Мусаев
5
Саша Зделар
17′
46′
15
Миралем Пьянич
10
Иван Обляков
71′
25
Кристиян Бистрович
21
Аббосбек Файзуллаев
71′
9
Сауль Гуарирапа
20
Секу Койта
84′
8
Артем Шуманский
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Кубок России: результаты и календарь