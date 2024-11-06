Марко Николич заявил, что ЦСКА находится в мини-кризисе

Команды не забили друг другу голов в первом тайме. На 65-й минуте забил нападающий «Рубина» Марвин Чуни, однако его гол был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА, но голкипер армейцев Владислав Тороп отразил удар.