Кассьерра прокомментировал свой гол в матче Кубка России с «Ахматом»

«Эмоции всегда одинаковые, когда забиваешь обычные и красивые голы. Любой забитый мяч придаёт уверенности нападающему и уверенности в своих силах. Со мной также, независимо от красоты мяча. Сегодня удалось отличиться голом. Я рад, что помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).