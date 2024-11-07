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Кассьерра прокомментировал свой гол в матче Кубка России с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал свой забитый мяч в матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

Источник: Чемпионат.com

«Эмоции всегда одинаковые, когда забиваешь обычные и красивые голы. Любой забитый мяч придаёт уверенности нападающему и уверенности в своих силах. Со мной также, независимо от красоты мяча. Сегодня удалось отличиться голом. Я рад, что помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самым титулованным клубом в Кубке России является московский «Локомотив» (9).

Зенит
3:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
6.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Голы
Зенит
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
20′
Матео Кассьерра
53′
Александр Соболев
88′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
28
Нуралы Алип
55
Родригао
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
77
Ильзат Ахметов
2
Дмитрий Чистяков
41′
46′
15
Вячеслав Караваев
21
Александр Ерохин
73′
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
82′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
66′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
66′
31
Густаво Мантуан
Ахмат
1
Михаил Опарин
40
Ризван Уциев
4
Турпал-Али Ибишев
24
Заим Диванович
71
Магомед Якуев
98
Светослав Ковачев
36
Лукас Ловат
77′
95
Арсен Адамов
11
Силва Лима Исмаэл
5′
46′
15
Рейерс де Оливейра Камилу
18
Владислав Камилов
66′
75
Надер Гандри
19
Мауро Луна Диале
70′
13
Минкаил Мацуев
23
Антон Швец
66′
20
Максим Самородов
84′
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
5
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Ахмат
Кубок России: результаты и календарь