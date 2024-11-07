Кассьерра прокомментировал свой гол в матче Кубка России с «Ахматом»

«Эмоции всегда одинаковые, когда забиваешь обычные и красивые голы. Любой забитый мяч придаёт уверенности нападающему и уверенности в своих силах. Со мной также, независимо от красоты мяча. Сегодня удалось отличиться голом. Я рад, что помог команде», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.