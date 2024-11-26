Критерии «Ростова»: выбьет ли донской клуб «Спартак» из «Пути РПЛ»

— Мы, конечно, сделаем все, чтобы одержать победу во втором матче и пройти дальше в Кубке, — заявил «Известиям» капитан «Ростова» Данил Глебов. — Чувствуем, что в последнее время прибавили в игре. И результаты говорят сами за себя. Та же выездная победа над «Спартаком» в Кубке говорит, что у нас есть хорошие шансы на итоговый успех в этом противостоянии. Понятно, что просто не будет, поскольку «Спартак» — серьезный соперник. Но мы верим в себя и сделаем все для победы и выхода в следующую стадию.