Критерии «Ростова»: выбьет ли донской клуб «Спартак» из «Пути РПЛ»

В предстоящих на этой неделе последних в 2024 году матчах Кубка России по футболу определятся полуфиналисты «Пути РПЛ». Это произойдет по итогам ответных четвертьфинальных встреч. Лишь в одной из них не будет интриги — разгромная домашняя победа над грозненским «Ахматом» (3:0) в первом матче почти обеспечила петербургскому «Зениту» путь дальше. Между тем, московскому «Спартаку» предстоит тяжелый выезд к «Ростову», выигравшему в гостях (1:0).
Нет пока ясности и в московском дерби «Локомотива» и «Динамо». Первая встреча закончилась в пользу «железнодорожников» (2:1), но бело-голубые способны переломить ход противостояния. А у московского ЦСКА и казанского «Рубина» все еще более запутано. Первый матч в столице Татарстана закончился вничью (0:0). И теперь команды все решат на домашней арене армейцев.
Между тем, в «Пути регионов» первые матчи проведут четыре команды РПЛ, занявшие третьи места в своих группах. В первом раунде четвертьфиналов их ждут одноматчевые противостояния с представителями первой лиги. Тольяттинский «Акрон» поедет в гости к ярославскому «Шиннику», «Химкам» предстоит выезд к екатеринбургскому «Уралу», махачкалинское «Динамо» отправится к «Сочи», а «Краснодар» — к «Тюмени».
«Ростов» — «Спартак»
В последнее время красно-белые набрали ход в чемпионате, заставив публику забыть о кризисе лета и первой половины осени. В РПЛ «Спартак» одержал четыре победы подряд, среди которых уверенный успех в дерби с ЦСКА (2:0) и разгром «Локо» (5:2) в минувшие выходные. За счет этого подопечные Деяна Станковича поднялись на четвертое место, отставая от третьего на три очка.
Но посреди этой успешной серии случилась неудача в Кубке России — в первом четвертьфинальном матче «Спартак» проиграл дома «Ростову» со счетом 0:1. Донской клуб также в последнее время начал приходить в себя. Помимо успеха в кубковой игре он дважды победил в чемпионате — дома «Химки» (3:1) и в гостях ЦСКА (2:1). Тем самым, подопечные Валерия Карпина прервали длинную семиматчевую серию без побед в чемпионате и закрепились на восьмом месте, почти нейтрализовав угрозу борьбы за выживание.
— Мы, конечно, сделаем все, чтобы одержать победу во втором матче и пройти дальше в Кубке, — заявил «Известиям» капитан «Ростова» Данил Глебов. — Чувствуем, что в последнее время прибавили в игре. И результаты говорят сами за себя. Та же выездная победа над «Спартаком» в Кубке говорит, что у нас есть хорошие шансы на итоговый успех в этом противостоянии. Понятно, что просто не будет, поскольку «Спартак» — серьезный соперник. Но мы верим в себя и сделаем все для победы и выхода в следующую стадию.
«Локомотив» — «Динамо»
Разгромное поражения от «Спартака» в недавнем московском дерби (2:5) заставляет «Локомотив» по-особому настраиваться на ответный кубковый четвертьфинал против «Динамо». «Железнодорожники» наверняка сделают все, чтобы реабилитироваться за неудачу, подпортившую их в целом хорошее выступление в чемпионате России, где команда Михаила Галактионова идет на третье месте.
В противостоянии с «Динамо» они выглядят фаворитами, так как выиграли 2:1 в гостях в первой встрече. Теперь на своем стадионе «Локо» постарается оформить выход в полуфинал. Но и бело-голубые, которые не проигрывают в чемпионате уже пять матчей, явно попытаются дать бой. В конце прошлой недели они обидным образом упустили на последних секундах выездную победу над воронежским «Факелом» (1:1) в РПЛ и не смогли приблизиться к замыкающему первую тройку «Локомотиву» — отставание от него составляет три очка.
— Настроены на серьезную борьбу за выход дальше, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. — Нам предстоит сложный матч с хорошим соперником. «Локомотив» хорошо выступает в этом сезоне и в чемпионате, и в Кубке. Команда не случайно находится в тройке в РПЛ и выиграла все свои матчи в кубковой группе. Но мы уже обыгрывали их один раз на старте сезона в чемпионате (3:1). И считаю, что у нас хватает мастерства, чтобы сделать это снова и пройти дальше.
ЦСКА — «Рубин»
В первом матче казанский клуб был гораздо ближе к победе. Он создал немало моментов с игры, а также получил в концовке право на пенальти, но вратарь ЦСКА Владислав Тороп отразил удар Мирлинда Даку.
Пока состояние команд указывает на то, что «Рубин» на подъеме, а ЦСКА на спаде. Армейцы в четырех последних матчах чемпионата выиграли всего один раз, с трудом взяв верх в гостях над терпевшими на тот момент бедствие самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Но в последнем туре РПЛ подопечные Марко Николича проиграли дома «Ростову» (1:2) и застряли на шестом месте.
Теперь не исключено, что идущий седьмым «Рубин» их скоро догонит. Отставание в чемпионате у казанцев от армейцев пять очков. И оно может сократиться в выходные, когда в Москве эти команды сыграют в 17-м туре национального первенства. Но сначала они проведут в столице России ответную кубковую встречу. Стоит отметить, что в последних восьми матчах чемпионата «Рубин» проигрывал всего дважды, а в Кубке он за это время вырвал второе место в группе с выходом в плей-офф «Пути РПЛ» и теперь может пройти ЦСКА.
— Жду серьезной битвы, уверен, что мы навяжем ЦСКА свою игру в обоих матчах, — сказал «Известиям» полузащитник «Рубина» Олег Иванов. — Первая кубковая игра в Казани показала, что мы можем играть с этим соперником на победу за счет самоотдачи, высокой дисциплины. Поэтому верим, что можем пройти дальше в рамках «Пути РПЛ» Кубка России.
«Ахмат» — «Зенит»
Предыдущая встреча могла оказаться более интригующей, если бы «Ахмат» выпустил свой основной состав. Но грозненский клуб после 16-ти туров находится на предпоследнем 15-м месте в чемпионате. И все силы направляет на то, чтобы выбраться из зоны вылета.
Не исключено, что и в ответной игре с «Зенитом» грозненцы сыграют резервной обоймой игроков на фоне того, что предыдущая кубковая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев, и вряд ли что-то помешает им пройти в полуфинал.
«Путь регионов»
«Краснодар» довольно неожиданно оказался в своей группе на третьем месте, пропустив в плей-офф «Пути РПЛ» не только ЦСКА, но и «Ахмат». Вылет «быков» в «Путь регионов» пока является главной сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка России. Теперь они едут в гости к «Тюмени», занимающей последнее место в первой лиге, где прошло уже более половины чемпионата.
Причем тюменцы совсем проваливают сезон, отставая на восемь очков от 15-го места, которое спасает от вылета во вторую лигу. Утешением для команды является то, что в последнем туре она неожиданно обыграла в гостях тульский «Арсенал» (2:1), одного из лидеров сезона. И не исключено, что «Краснодар» приедет на игру не основным составом, так как у него самый разгар борьбы за первое место в чемпионате.
«Химки» находятся в РПЛ в зоне переходных матчей на 13-м месте, но в последнем туре они порадовали болельщиков ничьей с «Краснодаром» (2:2). Теперь подмосковный клуб едет к екатеринбургскому «Уралу», занимающему третью строчку в первой лиге, что позволяет играть в переходных матчах в конце сезона. Этот клуб долго был в РПЛ и весной вылетел только по итогам стыков, уступив место в элите «Акрону» (0:2; 2:1). Уральцы явно хотят вернуться назад в премьер-лигу и в Кубке попытаются напомнить всем о своем потенциале.
— Понимаем, что будет сложный матч, так как «Урал» хорошо выступает в первой лиге и недавно был в РПЛ, сохранив с тех времен немало игроков в своем составе, — отметил в разговоре с «Известиями» полузащитник «Химок» Бутта Магомедов. — Но мы настроены на победу, хотим пройти как можно дальше в Кубке и сделаем все для успеха.
«Сочи» идет на четвертом месте в первой лиге вслед за «Уралом», что также дает право на участие в переходных матчах. Южный клуб тоже весной вылетел из РПЛ, но сохранил большую часть своего состава и кажется крайне грозным соперником. Именно к нему в гости поедет махачкалинское «Динамо», в свой дебютный сезон в премьер-лиге показывающее неплохие результаты и идущее пока вне зоны стыков с хорошими шансами продлить прописку в РПЛ.
Еще один дебютант элиты «Акрон» и вовсе закрепился в середине таблицы. Он также продолжает играть в Кубке и поедет в гости к ярославскому «Шиннику», борющемуся в первой лиге за выживание, но имеющему фору в одно очко от зоны вылета.
Алексей Фомин