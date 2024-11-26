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Александр Тарханов: «Ростов» создаст проблемы «Спартаку» на своём поле

Известный специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» сыграет с «Ростовом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 27 ноября. Первый матч в этой паре завершился минимальной победой ростовчан — 1:0.

«Думаю, у команд будет большая ротация, поэтому сложно сказать, как сложится матч. “Ростов” выиграл у ЦСКА, эта победа вдохновит их в предстоящем матче. Команды находятся на той стадии в Кубке России, когда нужно выигрывать в матче и проходить в следующую стадию.

«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА, а на своём поле они, конечно, создадут проблемы «Спартаку». Если красно-белые будут играть так же, как с «Локомотивом», который в первом тайме просто разорвали, тогда они могут выиграть у «Ростова». У «Спартака» много хороших атакующих футболистов. Если эти игроки проявят себя лучшим образом в кубковом матче, тогда у красно-белых есть шансы обыграть «Ростов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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Спартак