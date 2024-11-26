Александр Тарханов: «Ростов» создаст проблемы «Спартаку» на своём поле

«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА, а на своём поле они, конечно, создадут проблемы «Спартаку». Если красно-белые будут играть так же, как с «Локомотивом», который в первом тайме просто разорвали, тогда они могут выиграть у «Ростова». У «Спартака» много хороших атакующих футболистов. Если эти игроки проявят себя лучшим образом в кубковом матче, тогда у красно-белых есть шансы обыграть «Ростов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.