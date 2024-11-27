«Ростов» дома попробует пройти «Спартак» в Кубке России по футболу

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые выступят полурезервным составом, чтобы лучше сыграть в РПЛ. «Я бы не оценивал шансы на проход дальше, ведь обе команды не вылетают, они могут пройти с нижней сетки дальше, — сказал Мостовой ТАСС. — Единственный интерес в том, что “Спартак” одержал несколько подряд побед в РПЛ и приблизился к тройке. В матче с “Ростовом” не будет смысла выпускать основной состав, будет полурезервный точно».