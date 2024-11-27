«Ростов» дома попробует пройти «Спартак» в Кубке России по футболу

В центральной встрече дня московский «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», игра начнется в 20:30 мск. Первая игра прошла в Москве 5 ноября завершилась победой ростовчан со счетом 1:0. Команды сыграют в этом сезоне в третий раз, в октябре «Спартак» победил «Ростов» со счетом 3:0 в матче чемпионата России. На первой стадии «пути РПЛ» красно-белые выиграли группу A, в которой выступали московское и махачкалинское «Динамо», а также самарские «Крылья Советов». «Ростов» стал вторым в квартете B, где также находились столичный «Локомотив», подмосковные «Химки» и «Оренбург».
Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые выступят полурезервным составом, чтобы лучше сыграть в РПЛ. «Я бы не оценивал шансы на проход дальше, ведь обе команды не вылетают, они могут пройти с нижней сетки дальше, — сказал Мостовой ТАСС. — Единственный интерес в том, что “Спартак” одержал несколько подряд побед в РПЛ и приблизился к тройке. В матче с “Ростовом” не будет смысла выпускать основной состав, будет полурезервный точно».
«Ростов» победой над «Спартаком» начал свою удачную серию — команда Валерия Карпина выиграла в трех последних матчах в Кубке России и РПЛ. «Спартак» имеет серию из четырех побед в чемпионате России. Красно-белые приблизились к тройке лидеров чемпионата, команда с 31 очком занимает четвертое место в таблице РПЛ. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет три очка. «Ростов» с 20 очками располагается на восьмой позиции.
Лучшим бомбардиром «Ростова» в Кубке России является нападающий Егор Голенков, который забил три мяча в пяти матчах. У «Спартака» по два гола на счету Хесуса Медины, Даниила Зорина и Кристофера Мартинса.
О других матчах Кубка России
В другом матче ¼ финала «пути РПЛ» грозненский «Ахмат» дома сыграет с петербургским «Зенитом». Игра начнется в 18:15 мск. Первая встреча команд проходила в Санкт-Петербурге завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Также в среду екатеринбургский «Урал» дома сыграет с «Химками» (16:00 мск), а махачкалинское «Динамо» на выезде встретится с «Сочи» (18:15 мск) в первом этапе ¼ финала «пути регионов».
Во вторник ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал «пути РПЛ». Первая игра завершилась со счетом 0:0. Казанцы продолжат выступление в турнире в «пути регионов». 28 ноября состоится ответный матч между «Локомотивом» и «Динамо», первая встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1.
В первом этапе ¼ финала «пути регионов» «Краснодар» на выезде победил «Тюмень» (3:3, 4:2 по пенальти), ярославский «Шинник» дома проиграл тольяттинскому «Акрону» (0:1).
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.