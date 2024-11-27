Тренер ЦСКА Николич объяснил, как поражение от «Ростова» повлияло на разгром «Рубина» в КР

«Влияние матча с “Ростовом” на команду? Мы постоянно работаем и ничего особенного в этот раз не делали, просто занимались своим делом. Разговоры, анализ, тренировка, теория, индивидуальная подготовка. Этим мы занимаемся всегда, это наша работа и задача. Но, конечно, я уже подчёркивал, что футбол с фанатами и без — две разных игры. С уважением к остальным клубам, но некоторым командам, тем, у кого есть огромное число фанатов, особенно тяжело без их поддержки. Мы как раз один из тех клубов, кому действительно тяжело без поддержки на трибунах, поскольку она колоссальная», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.