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«Ахмат» — «Зенит»: Уциев, Горшков, Чистяков, Ахметов, Ерохин — в старте, Уткин, Глушенков, Соболев — в запасе

«Ахмат» и «Зенит» назвали свои стартовые составы на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: fc-zenit.ru

Игра пройдет сегодня в Грозном и начнется в 18:15 мск. Первая встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0.

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Шатара, Ибишев, Уциев, Якуев, Камилов, Мауро Луна, Ковачев, Талал, Кардосо.
Запасные: Я. Магомедов, Мацуев, Тодорович, А. Адамов, Садулаев, Исмаэл, Уткин, Самородов, Жиров, Гандри.

«Зенит»: Д. Адамов, Артур, Родригао, Горшков, Чистяков, Караваев, Мостовой, Ахметов, Ерохин, Барриос, Гонду.
Запасные: Бязров, Павлов, Педро, Нино, Дуглас Сантос, Алип, Мантуан, Глушенков, Клаудиньо, Кассьерра, Соболев.

Ахмат
Зенит
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