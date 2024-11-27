«Ростов» — «Спартак»: Байрамян, Сутормин, Мангаш, Абена, Медина — в старте, Роналдо, Барко, Угальде — в запасе

Игра пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 20:30 мск. Первая встреча в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байрамян, Голенков.
Запасные: Ханкич, Одоевский, Осипенко, Г. Игнатов, Чернов, Лангович, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.
Запасные: Максименко, Дуарте, Гузиев, Зобнин, Умяров, М. Игнатов, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.