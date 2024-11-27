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«Зенит» не заметил «Ахмат». Питер — в полуфинале Пути РПЛ

Сине-бело-голубые обыграли грозненцев и в ответной встрече FONBET Кубка России.

Источник: ФК «Зенит»

Матч без интриги

После возвращения на первое место РПЛ «Зениту» точно стало легче. На команду больше не давит необходимость взобраться на вершину к зимнему перерыву, хотя теперь стоит цель сохранить эту позицию. Но психологически уже проще: сине-бело-голубые знают, что им достаточно победить в двух оставшихся встречах, чтобы уехать в отпуск первыми.

А задача в FONBET Кубке России перед командой Сергея Семака стояла еще легче: в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ обладателям трофея надо было банально не расплескать преимущество в три мяча над «Ахматом». Почему эта задача простая? Все на поверхности: грозненцы продолжают находиться в зоне вылета РПЛ, и им сейчас куда важнее сосредоточиться на чемпионате, а не на Кубке. Тем более что отыграть три мяча в матче с «Зенитом» трудно, да и вылет из Пути РПЛ не означает окончательного прощания с турниром.

Неудивительно, что Сергей Ташуев целиком поменял стартовый состав по сравнению с игрой РПЛ против «Крыльев». Даже у «Зенита» в основе оказались те, кто с первых минут выходил в Оренбурге: Мостовой, Барриос и Адамов. Хотя запас сине-бело-голубых выглядел более чем внушительно — кажется, скамейка петербуржцев легко разорвала бы их основу, если бы вышла в двусторонке.

Привоз Ловата

Впрочем, выбор Семака объясним, ведь «Зениту» не было смысла тратить силы на эту игру. Да и болельщики не ожидали, что команда Семака устроит праздник футбола. Вот и получилась тренировочная встреча.

В начале матча еще сохранялся теоретический шанс на то, что «Ахмат» сотворит чудо, — накануне «Тюмень» и «Фейеноорд» в своих матчах отыгрались с 0:3 за меньший отрезок времени, поэтому и «Ахмат» мог это сделать.

Но сами грозненцы убили призрак интриги. В простейшей ситуации. На 14-й минуте «Зенит» спокойно сидел в среднем блоке, вяло прессинговал, но Лукас Ловат все равно чего-то испугался и резко отдал неряшливый пас назад — из-за спин защитников вылетел Лусиано и образцово реализовал выход один на один.

Возмущение «Ахмата»

Все. Дальше началось время экспериментов: Семак по ходу встречи несколько раз менял расстановку, а игроки нарабатывали новые связи. В перерыве на поле появились Глушенков с Соболевым, которым — по разным причинам — сейчас необходимо чаще играть.

Но на первых минутах второго тайма внимание было приковано не к звездам «Зенита», а к его штрафной, где после контакта с Родригао упал Якуев. Главный арбитр Егор Егоров даже пошел смотреть повтор, но не изменил своего решения. Интересно, что на этот эпизод тут же отреагировал сам «Ахмат» — в комментариях в своем Telegram-канале от имени клуба появилось сообщение с недвусмысленным посылом: «Надо было ногу оторвать Якуеву, тогда судья дал бы пенальти. А так — нет».

После этого момента градус игры вновь упал. Оживил игру только гол Артура, который продолжает блистать в этом кубковом сезоне: у него уже «3+3» по системе «гол плюс пас». А вот у Соболева игра не идет даже здесь. За 45 минут Александр запомнился двумя нереализованными моментами: в концовке он сперва попал в перекладину, а следом загубил выход один на один. Причем противостоял Соболеву 17-летний дебютант Яхья Магомедов — Ташуев неожиданно выпустил вратаря молодежки на поле на 78-й минуте, и он не пропустил за этот отрезок.

Напоследок «Ахмат» все-таки напомнил о себе: в добавленное время Самородов забил, лишив Адамова «сухаря». Но этот гол ничего не решал — 2:1 в матче, 5:1 в противостоянии в пользу «Зенита». В полуфинале Пути РПЛ у сине-бело-голубых соперник определенно будет покрепче.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Максим Самородов
90+1′
Зенит
Лусиано Гонду
15′
Виктор Гимарайнс Артур
(Педро)
72′
Составы команд
Ахмат
1
Михаил Опарин
5
Милош Шатара
36
Лукас Ловат
40
Ризван Уциев
4
Турпал-Али Ибишев
19
Мауро Луна Диале
30
Фелиппе Кардозу
50′
14
Амин Талаль
66′
47
Даниил Уткин
18
Владислав Камилов
32′
78′
72
Яхья Магомедов
71
Магомед Якуев
59′
13
Минкаил Мацуев
98
Светослав Ковачев
66′
20
Максим Самородов
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
4
Юрий Горшков
15
Вячеслав Караваев
55
Родригао
5
Вильмар Барриос
21
Александр Ерохин
77
Ильзат Ахметов
17
Андрей Мостовой
65′
24
Педро
9
Виктор Гимарайнс Артур
73′
30
Матео Кассьерра
32
Лусиано Гонду
46′
67
Максим Глушенков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Чекалин
(Россия, Воронеж)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Зенит
Кубок России: результаты и календарь