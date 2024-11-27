«Зенит» не заметил «Ахмат». Питер — в полуфинале Пути РПЛ

А задача в FONBET Кубке России перед командой Сергея Семака стояла еще легче: в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ обладателям трофея надо было банально не расплескать преимущество в три мяча над «Ахматом». Почему эта задача простая? Все на поверхности: грозненцы продолжают находиться в зоне вылета РПЛ, и им сейчас куда важнее сосредоточиться на чемпионате, а не на Кубке. Тем более что отыграть три мяча в матче с «Зенитом» трудно, да и вылет из Пути РПЛ не означает окончательного прощания с турниром.