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«Ростов» выбил «Спартак» из плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московский «Спартак» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Голенков (19-я минута) и Виктор Мелехин (31). У проигравших отличился Кристофер Мартинс (55). В перерыве главный тренер «Спартака» Деян Станкович произвел четыре замены.

Первая встреча завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Подопечные Валерия Карпина стали третьим участником ½ финала «пути РПЛ». Ранее в следующий этап вышли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Последний полуфиналист определится в четверг в противостоянии столичных «Локомотива» и «Динамо» (2:1 после первого матча).

«Спартак» продолжит выступление в текущем розыгрыше Кубка России в «пути регионов». Вместе с красно-белыми в нижнюю сетку из «пути РПЛ» опустились грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Первый этап ¼ финала «пути регионов» успешно преодолели «Краснодар», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу.

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Спартак
Кубок России: результаты и календарь