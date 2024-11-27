«Ростов» выбил «Спартак» из плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.