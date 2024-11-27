«Ростов» выбил «Спартак» из плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Голенков (19-я минута) и Виктор Мелехин (31). У проигравших отличился Кристофер Мартинс (55). В перерыве главный тренер «Спартака» Деян Станкович произвел четыре замены.
Первая встреча завершилась победой «Ростова» со счетом 1:0. Подопечные Валерия Карпина стали третьим участником ½ финала «пути РПЛ». Ранее в следующий этап вышли петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Последний полуфиналист определится в четверг в противостоянии столичных «Локомотива» и «Динамо» (2:1 после первого матча).
«Спартак» продолжит выступление в текущем розыгрыше Кубка России в «пути регионов». Вместе с красно-белыми в нижнюю сетку из «пути РПЛ» опустились грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Первый этап ¼ финала «пути регионов» успешно преодолели «Краснодар», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и екатеринбургский «Урал». Жеребьевка следующей стадии пройдет в пятницу.
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого сезона обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив», в его активе девять трофеев.