Станкович разбил стекло на скамейке! Всё из-за судейства Карасёва

«Ростов» был на голову сильнее и выглядел на фоне «Спартака» как минимум «Барселоной». В первом тайме дончане пять раз пробили по воротам — три попытки достигли створа. Чем ответили москвичи? Ничем — буквально нулём. Станковичу такое понравиться не могло, и в перерыве он сделал четверную замену. Ещё раз, четверную! Ушли Николсон, Пруцев, Хлусевич и Зорин. Вышли Угальде, Барко, Умяров и Маркиньос. Как раз бразилец едва сразу же не забил: пытался замкнуть в пустые ворота прострел Денисова и упал на газон, столкнувшись с Кучаевым. Карасёв пенальти не дал, хотя вполне мог. Как и позже, когда Жбанов подталкивал Мартинса.