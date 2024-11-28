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Станкович разбил стекло на скамейке! Всё из-за судейства Карасёва

«Ростов» ещё раз обыграл «Спартак» в Кубке России.

Источник: Чемпионат.com

«Ростов» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России минимально победил на выезде «Спартак». Реванш москвичи не взяли.

Команды провели привычную кубковую ротацию: Карпин оставил на лавке Осипенко, Ланговича, Саравию, Роналдо, Мохеби и Комличенко, Станкович — Маркиньоса, Барко, Умярова, Бонгонда и Угальде. Плюс Жозе, который вышел спасать на 78-й минуте. И ожидаемо не спас.

В начале матча дончан возмутил Карасёв. Вахания прострелил, и Байрамян готовился бить — его с небольшим контактом остановил отработавший сзади Медина. Судья подумал, что для пенальти этого недостаточно, а «Ростову» судейский костыль и не понадобился. Вскоре он всё равно открыл счёт. Ещё и весьма красиво: Щетинин убежал от Медины и как стоячего обошёл Литвинова, покатив на Голенкова. Егор грамотно открылся, избежав офсайда, и момент с острого угла реализовал — мало ему было дубля в ворота ЦСКА! Такой голасо хочется пересматривать и пересматривать.

Николсон вот подобным образом сыграть не смог, устроив выход один на один с Ятимовым из метрового офсайда. Но переживать всё равно не стоит, ведь ямаец ещё и промазал. А Мелёхин — нет. Сработала заготовка Карпина: Сутормин вслед за хитрым розыгрышем стандарта от Щетинина и Кучаева подал на Сако, тот скинул мяч на Ваханию — отскок к Мелёхину привёл к его мощнейшему выстрелу прямо в угол. Такое бы не потащили даже праймовые Буффон и Касильяс, что уж говорить про Селихова.

«Ростов» был на голову сильнее и выглядел на фоне «Спартака» как минимум «Барселоной». В первом тайме дончане пять раз пробили по воротам — три попытки достигли створа. Чем ответили москвичи? Ничем — буквально нулём. Станковичу такое понравиться не могло, и в перерыве он сделал четверную замену. Ещё раз, четверную! Ушли Николсон, Пруцев, Хлусевич и Зорин. Вышли Угальде, Барко, Умяров и Маркиньос. Как раз бразилец едва сразу же не забил: пытался замкнуть в пустые ворота прострел Денисова и упал на газон, столкнувшись с Кучаевым. Карасёв пенальти не дал, хотя вполне мог. Как и позже, когда Жбанов подталкивал Мартинса.

Станкович аж взбесился: и карточку получил, и защитное стекло на скамейке «Спартака» разбил. Теперь сербский специалист может цитировать хит Nautilus Pompilius, в котором солист ломал стекло, как шоколад, в руке. Или перепевшую его женщину, ставшую мемом.

Кристофер тоже негодовал от такого отношения и сделал всё сам: дотащил мяч до чужой штрафной аж из центрального круга и от души приложился. Рикошет от Ланговича — попадание в перекладину и гол!

Далее Ятимову пришлось тащить опасную попытку Барко, Жбанову — блокировать добивание Медины. Игра «Спартака» преобразилась: инициатива полностью перешла к москвичам. Но надо было включаться раньше — независимо от судейства и прочих факторов. Красно-белые заслуженно опустились в Путь регионов, а «Ростов» присоединился к ЦСКА и «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ. Осталось выяснить, кто будет четвёртым — «Локо» или «Динамо».

Георгий Илющенко

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь