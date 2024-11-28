Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин признался, что у него была тревога за результат матча «Ростова» со «Спартаком»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ощутил тревогу за результат ответного матча ¼ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с московским «Спартаком» после пропущенного мяча. Об этом Карпин рассказал журналистам.

Источник: РИА "Новости"

В среду «Ростов» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1, первая игра также завершилась победой ростовчан (1:0), поэтому команда продолжит выступление в Кубке России в плей-офф «пути РПЛ».

«Запомнился матч тем, что прошли в следующую стадию, но чего-то особенного не было, — сказал Карпин. — Результат первого тайма говорит о том, что никто не собирался ничего удерживать, задача была забить еще, что и сделали. Я думаю, что пропущенный мяч — следствие и замен “Спартака”, которые сработали, вышли основные свежие игроки, но с другой стороны, сидела мысль, чтобы не пропустить. Тревога за результат присутствовала и в первом тайме, и во втором, после нашего углового пропускаем гол, тревога возникла и была».

«Спартак» после поражения продолжит выступление в турнире в «пути регионов».

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Спартак
Кубок России: результаты и календарь