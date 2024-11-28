Карпин признался, что у него была тревога за результат матча «Ростова» со «Спартаком»

«Запомнился матч тем, что прошли в следующую стадию, но чего-то особенного не было, — сказал Карпин. — Результат первого тайма говорит о том, что никто не собирался ничего удерживать, задача была забить еще, что и сделали. Я думаю, что пропущенный мяч — следствие и замен “Спартака”, которые сработали, вышли основные свежие игроки, но с другой стороны, сидела мысль, чтобы не пропустить. Тревога за результат присутствовала и в первом тайме, и во втором, после нашего углового пропускаем гол, тревога возникла и была».