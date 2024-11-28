Мостовой раскритиковал судей матча Кубка России «Ростов» — «Спартак»

«Хотел бы вернуться к судейству. Сейчас вот наблюдал комментарии судей после игры, несколько моментов по пенальти было. В двух моментах были стопроцентные пенальти, но почему‑то VAR и судьи их не дали. Это удивительно. Когда я слышу, как они говорят: “Там было это, то, сё”… Там однозначно были пенальти. Когда человек не успевает, ставит ножку специально. Но они эти нюансы не понимают. Я вот сейчас, когда это наблюдал, был просто удивлён. А потом задают вопрос, почему судьи ошибаются. Потому что они не играли в футбол, этих нюансов, микромоментов они не знают, этих хитростей, как и что. Там чистый был пенальти на Байрамяне. Потом уже в ворота “Ростова” — тоже пенальти», — сказал Мостовой в опубликованном в своём телеграм-канале видео.