«Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

Деян Станкович разбил пластиковое стекло на «Ростов Арене», но злиться ему стоило только на себя — учитывая, что его целью, кажется, было дать игровую практику всем, у кого ее с «Локомотивом» не было. А у Валерия Карпина — выпустить состав, который выиграет. Голенков, сделав дубль в предыдущем матче первенства, теперь логично вышел с первых минут и забил с острейшего угла. А Шамар Николсон не реализовал выход один на один — правда, из офсайда, но в тот момент это ямайца интересовать не должно было. Вот вам и вся разница.