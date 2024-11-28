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«Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

Рабинер — о кубковой неудаче красно-белых в Ростове.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

После 0:1 в домашнем кубковом матче от «Ростова» «Спартак» словно вышел подышать донским воздухом и вчистую проигрывал к перерыву — 0:2. «Феерил» Миенти Абена. При первом голе он сломал линию офсайда и вообще делал непонятно что, при втором, на стандарте, скинул мяч под удар Виктору Мелехину.

Но не стоит всех собак вешать на этого незадачливого, слабого, совершенно не нужного красно-белым защитника, на которого уже и партнеры прямо на поле рявкают. А что толку, если рожденный ползать летать не может? Приобретение Абены, вполне возможно, стоило работы спортивному директору Томашу Амаралу.

«Спартак», называя вещи своими именами, в первом тайме был просто никакой. У него значилось ноль ударов не то что в створ, а вообще: 5 (3) — 0 (0) в пользу «Ростова». Красно-белые середину толком не могли перейти, о подходах к чужой штрафной и речи не велось.

А ростовчане и играли, и забивали хорошо и легко — сперва Михаил Щетинин вклинился в оборону «Спартака» так, словно там были не футболисты, а манекены, затем стандарт футболисту Валерия Карпина разыграли точно так же — хорошо, наигранно, но при вяло-пассивном сопротивлении. Хотя уж, казалось бы, тут почти всему спартаковскому составу надо выгрызать места в основе — из стартовой обоймы с «Локо» был только Кристофер Мартинс. Он, что характерно, и забил единственный гол.

Деян Станкович разбил пластиковое стекло на «Ростов Арене», но злиться ему стоило только на себя — учитывая, что его целью, кажется, было дать игровую практику всем, у кого ее с «Локомотивом» не было. А у Валерия Карпина — выпустить состав, который выиграет. Голенков, сделав дубль в предыдущем матче первенства, теперь логично вышел с первых минут и забил с острейшего угла. А Шамар Николсон не реализовал выход один на один — правда, из офсайда, но в тот момент это ямайца интересовать не должно было. Вот вам и вся разница.

Перед игрой, увидев стартовый состав спартаковцев, я написал в Telegram, что у Вадима Евсеева было про «забитие голов», а у Станковича, выходит, про «забитие» на Кубок. Первый тайм этот тезис полностью подтвердил. Конечно, есть Путь регионов. Им тоже можно пройти и выиграть. Но неприятно было видеть, что матч в Ростове до перерыва просто сливался. Невольно, понятно, но сливался. Составом — даже не смешанным, а вторым, — настроем, чем угодно.

К перерыву Станкович осознал то, что было очевидно всем. И сделал четвертую (!) замену, выпустив Манфреда Угальде, Эсекиэля Барко, Наиля Умарова и Маркиньоса. А заодно, вероятно, устроив Содом и Гоморру в раздевалке. Потому что на поле вышла вообще другая команда — не только по составу, но и по сути, по исходившему от нее пламени.

«Спартак» весьма быстро один мяч сквитал, и сделал это максимально эффектно — с помощью мощных прорыва и удара Мартинса. Обратило на себя внимание также то, что люксембуржец вовремя сориентировался и не стал отдавать на ход находившемуся в офсайде Умярову, а доделал начатое сам. Уже не первый случай в сезоне, когда он доказывает право на место в составе предельно страстно и убедительно.

Вот только спартаковцам надо было сравнивать сразу после 2:1, когда «Ростов» был ими смят, оставалось только чуть-чуть поднатужиться и дожать. Но не смогли. Окно возможностей, которое было распахнуто у «Спартака» в течение минут десяти после гола Мартинса, из-за замен «Ростова» постепенно закрылось. Так что дальше — через Путь регионов.

Надеюсь, что «Спартак», в отличие от многих его болельщиков, избежит соблазна свалить поражение на Сергея Карасева (тем более что тогда уж уместнее задаваться вопросами в отношении не подозвавшего его ВАР). В конце концов, Мартинс забил очень скоро после того, как не был назначен пенальти на Маркиньосе — и, если бы «точки» не случилось при 2:1, это была совсем другая история, чем при 2:0. Важнее говорить о составе и игре в первом тайме.

Кстати, Сергей Лапочкин (и далеко не он один из судейских экспертов) счел, что ни на Хорене Байрамяне, ни на Маркиньосе пенальти не было, это игровые эпизоды и контакты, а был — опять-таки на Мартинсе, которого защитник «Ростова» на угловом у своих ворот плотно обхватил руками. Интересно, что во время самой игры об этом эпизоде говорили меньше всего.

Автор: Игорь Рабинер

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Спартак
Кубок России: результаты и календарь