«Локомотив» и «Динамо» назвали составы на матч Кубка России

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Локомотив» после 16-ти туров замыкает тройку лидеров. В активе команды 34 очка, «железнодорожники» на пять баллов отстают от идущего первым петербургского «Зенита». «Динамо» расположилось на пятой строчке, команда набрала 31 балл.