Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России

Действующему обладателю трофея «Зениту» в соперники достался «Ростов». Первый матч пройдет на Дону, и вряд ли в «Зените» этому сильно обрадовались. Дело в том, что в марте у петербуржцев складывается непростой календарь: домашняя игра с ЦСКА (2 марта), выезд в Воронеж к «Факелу» (9 марта), а сразу за ним добавилась кубковая встреча с командой Валерия Карпина. После нее состоится принципиальный матч со «Спартаком» в Москве. Будет тяжелый отрезок в плане логистики и общего состояния футболистов.