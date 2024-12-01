Тренер ЦСКА Николич прокомментировал результаты жеребьёвки ½ финала Кубка России

В полуфинале армейцы сыграют с московским «Динамо».
«Тяжело сказать, что “Динамо” — оптимальный вариант. В этом сезоне эта команда точно входит в три-четыре лучших в чемпионате. Если говорить о выездах, то, конечно, хорошо, что не надо на поезде ехать в “Ростов”. И в целом игры с “Динамо” точно будут хорошие и интересные. Полные стадионы и колоссальная поддержка болельщиков и фанатов», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут
Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.