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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал результаты жеребьёвки ½ финала Кубка России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результатах жеребьёвки ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Источник: Чемпионат.com

В полуфинале армейцы сыграют с московским «Динамо».

«Тяжело сказать, что “Динамо” — оптимальный вариант. В этом сезоне эта команда точно входит в три-четыре лучших в чемпионате. Если говорить о выездах, то, конечно, хорошо, что не надо на поезде ехать в “Ростов”. И в целом игры с “Динамо” точно будут хорошие и интересные. Полные стадионы и колоссальная поддержка болельщиков и фанатов», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11—13 марта, а ответные — 15—17 апреля 2025 года.

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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