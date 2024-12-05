Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 50 тыс. рублей за разбитое стекло

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 50 тыс.

Источник: Чемпионат.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 50 тыс. рублей за разбитое стекло на скамейке запасных во время ответного матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Станкович умышлено разбил стекло скамейки запасных. За неспортивное поведение Станкович оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Виктор Мелёхин. За «Спартак» забил Кристофер Мартинс. По сумме двух матчей (3:1) далее прошёл «Ростов», «Спартак» опустился в Путь регионов.

Ростов
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
27.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Деян Станкович
Голы
Ростов
Егор Голенков
19′
Виктор Мелехин
31′
Спартак
Кристофер Мартинс
56′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
10
Кирилл Щетинин
75′
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
40
Илья Вахания
46′
87
Андрей Лангович
11
Алексей Сутормин
84′
9
Мохаммад Мохебби
15
Данил Глебов
66′
55
Максим Осипенко
18
Константин Кучаев
57′
66′
62
Иван Комаров
69
Егор Голенков
66′
27
Николай Комличенко
Спартак
57
Александр Селихов
14
Миенти Абена
29
Рикарду Мангаш
68
Руслан Литвинов
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
19
Хесус Мануэль Медина
78′
12
Жозе Виллиан
25
Данил Пруцев
46′
5
Эсекиэль Барко
82
Даниил Хлусевич
46′
18
Наиль Умяров
85′
28
Даниил Зорин
41′
46′
8
Маркиньос
90+2′
11
Шамар Николсон
46′
9
Манфред Угальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Ростов
Кубок России: результаты и календарь