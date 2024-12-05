КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 50 тыс. рублей за разбитое стекло

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 50 тыс. рублей за разбитое стекло на скамейке запасных во время ответного матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).