Президент РФС Дюков рассказал о создании второго национального Кубка

«Второй национальный Кубок находится в стадии проработки. Уже есть понимание, какого формата турнир это будет. Есть ряд стран, где проводятся подобного рода Кубки, например, Англия. Цель — вовлечь любительские клубы, чтобы они играли с профессиональными командами. У некоторых из любительских клубов есть амбиции стать профессиональными, этот турнир будет им помогать», — сказал Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.