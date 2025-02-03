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Президент РФС Дюков рассказал о создании второго национального Кубка

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о создании второго национального Кубка — эта идея находится на стадии проработки.

Источник: Чемпионат.com

«Второй национальный Кубок находится в стадии проработки. Уже есть понимание, какого формата турнир это будет. Есть ряд стран, где проводятся подобного рода Кубки, например, Англия. Цель — вовлечь любительские клубы, чтобы они играли с профессиональными командами. У некоторых из любительских клубов есть амбиции стать профессиональными, этот турнир будет им помогать», — сказал Александр Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.