Левников рассудит ЦСКА и «Динамо» в Кубке России

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Кирилла Левникова обслужит первый полуфинальный матч пути РПЛ Кубка России между московскими ЦСКА и «Динамо», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Алексей Стипиди, резервным арбитром выступит Владислав Целовальников. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Сергей Иванов и Роман Галимов.
Матч пройдет на домашнем поле ЦСКА 12 марта, начало — 20:30 мск.
Игру «Ростова» с петербургским «Зенитом», которая состоится 12 марта в Ростове-на-Дону, обслужит бригада Алексея Сухого, линейными арбитрами выступят Арам Петросян и Александр Богданов, резервным — Рафаэль Шафеев. За VAR отвечают Андрей Фисенко и Евгений Кукуляк.
Назначения на четвертьфинальные матчи пути регионов:
11 марта.
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва) — Василий Казарцев (VAR — Артур Федоров);
«Краснодар» — «Ахмат» (Грозный) — Сергей Чебан (VAR — Алексей Амелин);
12 марта.
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — Иван Абросимов (VAR — Артем Любимов);
«Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва) — Артем Чистяков (VAR — Павел Шадыханов).