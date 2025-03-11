МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) внес изменения в процедуру жеребьевки Кубка России, в результате которых будет определена вся сетка оставшейся части турнира до Суперфинала, сообщается на сайте организации.
Жеребьевка состоится 12 марта по окончании полуфинального матча пути РПЛ между московскими клубами ЦСКА и «Динамо».
В результате жеребьевки определятся пары и хозяева в матчах 1-го этапа ½ финала раунда плей-офф нижней сетки (путь регионов); возможные пары 2-го этапа ½ финала раунда плей-офф нижней сетки (путь регионов); хозяева в финальных матчах верхней (путь РПЛ) и нижней (путь регионов) сеток.
Сообщается, что изменения в порядок проведения жеребьевки внесены для того, чтобы расписание матчей заключительных туров РПЛ было составлено оптимальным образом для команд с ограниченным авиасообщением.
Согласно формату Кубка России, команды идут к финалу через путь РПЛ и путь регионов. В финале Кубка России встречаются победители путей. В сезоне-2022/23 обладателем Кубка страны стал ЦСКА, в сезоне-2023/24 — петербургский «Зенит».