Дзюба не попал в состав «Акрона» на матч со «Спартаком»

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на третьем месте, набрав 40 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидерам РПЛ — петербургскому «Зениту» и «Краснодару». «Акрон», который в текущем сезоне дебютировал в РПЛ, идет на девятой строчке. Команда за 20 сыгранных туров набрала 25 очков.