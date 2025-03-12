«Спартак» вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» пробились в полуфинал Кубка России в пути регионов, переиграв в матче второго этапа ¼ финала тольяттинский «Акрон».
Встреча прошла в Самаре в среду и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кристофер Мартинс (17-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Тео Бонгонда (20). У «Акрона» отличились Шерзод Эсанов с пенальти (58) и Артем Дзюба (70), который обновил свой же бомбардирский рекорд среди российских футболистов, забив 235-й мяч в карьере.
Мартинс довел счет своим голам в нынешнем Кубке России до пяти и повторил клубный рекорд по забитым мячам за один розыгрыш турнира, который был установлен в сезоне-2022/23 Квинси Промесом.
Соперник «Спартака» по первому этапу полуфинала пути регионов будет определен позднее в среду в результате жеребьевки. «Акрон» завершил свое выступление в турнире.