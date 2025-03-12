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«Спартак» вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

«Спартак» благодаря дублю Мартинса вышел в полуфинал пути регионов Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» пробились в полуфинал Кубка России в пути регионов, переиграв в матче второго этапа ¼ финала тольяттинский «Акрон».

Встреча прошла в Самаре в среду и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кристофер Мартинс (17-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Тео Бонгонда (20). У «Акрона» отличились Шерзод Эсанов с пенальти (58) и Артем Дзюба (70), который обновил свой же бомбардирский рекорд среди российских футболистов, забив 235-й мяч в карьере.

Мартинс довел счет своим голам в нынешнем Кубке России до пяти и повторил клубный рекорд по забитым мячам за один розыгрыш турнира, который был установлен в сезоне-2022/23 Квинси Промесом.

Соперник «Спартака» по первому этапу полуфинала пути регионов будет определен позднее в среду в результате жеребьевки. «Акрон» завершил свое выступление в турнире.

Акрон
2:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
12.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Шерзод Эсанов
58′
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
70′
Спартак
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
17′
Тео Бонгонда
(Пабло Солари)
20′
Кристофер Мартинс
(Тео Бонгонда)
60′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
80
Вячеслав Бардыбахин
4
Пауло Витор
20
Артур Галоян
65
Владимир Москвичев
26
Родриго Эшковал
46′
22
Йонуц Неделчару
14
Владимир Хубулов
46′
7
Кирилл Данилин
25
Шерзод Эсанов
61′
15
Стефан Лончар
69
Арсений Дмитриев
46′
71
Дмитрий Пестряков
97
Сергей Грибов
61′
24
Артем Дзюба
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
2
Олег Рябчук
75′
5
Эсекиэль Барко
35
Кристофер Мартинс
64′
29
Рикарду Мангаш
11
Ливай Гарсия
89′
6
Срджан Бабич
77
Тео Бонгонда
64′
19
Хесус Мануэль Медина
7
Пабло Солари
75′
8
Маркиньос
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти