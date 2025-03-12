«Спартак» вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

Встреча прошла в Самаре в среду и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кристофер Мартинс (17-я и 59-я минуты), еще один мяч забил Тео Бонгонда (20). У «Акрона» отличились Шерзод Эсанов с пенальти (58) и Артем Дзюба (70), который обновил свой же бомбардирский рекорд среди российских футболистов, забив 235-й мяч в карьере.