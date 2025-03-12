Нападающий «Акрона» Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно!

«Почему именно с Бабичем поменялся футболкой? Просто хорошо общаемся с ним. Он очень сильный защитник, мне нравится. Он меня закрыл? Это невозможно!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.