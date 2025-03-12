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Дзюба вышел и забил слишком поздно. Бомбардир Мартинс принес «Спартаку» кубковую победу и дал эмоций перед «Зенитом»

Красно-белые продолжают кубковую кампанию.

Источник: ФК «Спартак»

Допускаю, что при положительном результате в игре с «Рубином» кубковая версия спартаковского состава была бы немного другой. Чуть более близкой к привычной основе. Однако — даже при отсутствии права на ошибку — матч в Самаре начали лишь шесть футболистов из казанского старта, включая дисквалифицированного на встречу с «Зенитом» Дуарте. Вместе с тем на поле присутствовали оба зимних новичка (Ливай Гарсия и Солари), а также Мартинс с Литвиновым.

Так что ни о каком пренебрежении к FONBET Кубку России речи не шло. Вполне себе стандартная ротация от Деяна Станковича, которого из-за дисквалификации на скамейке снова подменял Ненад Сакич. Тем более и у «Акрона» отсутствовала целая группа выложившихся в дерби с «Крыльями» лидеров, включая новоиспеченного лучшего бомбардира российского футбола Дзюбу. А так как длина и качество скамейки у Заура Тедееева объективно скромнее любого топ-клуба, в первом тайме определяющим фактором стал класс исполнителей.

Для начала — посла заброса Денисова с фланга — Пауло Витор прозевал рывок Мартинса себе за спину. Совсем немного, но доли секунды и минимального пространства полузащитнику сборной Люксембурга хватило, чтобы исполнить маленький шедевр. Приняв передачу, он не дал мячу опуститься на газон и третьим касанием отправил его в сетку.

А спустя три неполные минуты проявили себя спартаковские новички. Солари отдал умный пас в штрафную, Гарсия здорово поставил корпус под давлением защитника и, не коснувшись при этом мяча, обеспечил Бонгонде выход один на один. Та самая голевая передача без касания в чистом виде!

Интересно, что обоим авторам голов было что доказывать. Мартинса неожиданно не включили в старт в Казани, а Бонгонду усадили на лавку в перерыве. И то и другое обычно бьет по самолюбию футболистов. Весь вопрос в реакции на тренерские решения, и в данном случае она получилась по-настоящему профессиональной.

Чего не скажешь про то, как «Спартак» начал второй тайм. Бесспорно, другим стал «Акрон», а Тедеев внес коррективы в том числе тройной заменой в перерыве. Но уж как-то слишком легко хозяева забрали инициативу и вполне заслуженно заработали пенальти.

Красно-белые прошли по тонкому льду, ведь к выходу на поле уже готовился Дзюба. Хорошо, у «Спартака» есть Мартинс, у которого в России обнаружились скрытые бомбардирские таланты. Особенно ярко это проявляется в Кубке, где у хавбека уже пять результативных ударов! Последний на данный момент — красивейшим выстрелом с полулета из-за штрафной — позволил москвичам восстановить статус-кво до появления на поле Дзюбы.

Тот ведь ожидаемо дал огня и забил, продавив Литвинова при подаче в исполнении также вышедшего на замену Пестрякова.

Не будь дубля Мартинса, все могло пойти совсем по другому сценарию. Но в любом случае «Спартаку» пришлось отработать концовку на максимальных оборотах, проявив при этом терпение и завидную самоотдачу. Спасавший Максименко, принявший на себя удар в упор Мангаш, остановивший летевший под перекладину мяч Литвинов — все внесли свой вклад в продолжение кубковой кампании. А еще — добавили эмоций перед судьбоносным сражением с «Зенитом». Настроение после успеха на берегах Волги у «Спартака» должно быть совсем не таким, как после казанского фиаско.

Андрей Кузичев

Акрон
2:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
12.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Шерзод Эсанов
58′
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
70′
Спартак
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
17′
Тео Бонгонда
(Пабло Солари)
20′
Кристофер Мартинс
(Тео Бонгонда)
60′
Составы команд
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
80
Вячеслав Бардыбахин
4
Пауло Витор
20
Артур Галоян
65
Владимир Москвичев
26
Родриго Эшковал
46′
22
Йонуц Неделчару
14
Владимир Хубулов
46′
7
Кирилл Данилин
25
Шерзод Эсанов
61′
15
Стефан Лончар
69
Арсений Дмитриев
46′
71
Дмитрий Пестряков
97
Сергей Грибов
61′
24
Артем Дзюба
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
97
Даниил Денисов
2
Олег Рябчук
75′
5
Эсекиэль Барко
35
Кристофер Мартинс
64′
29
Рикарду Мангаш
11
Ливай Гарсия
89′
6
Срджан Бабич
77
Тео Бонгонда
64′
19
Хесус Мануэль Медина
7
Пабло Солари
75′
8
Маркиньос
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти