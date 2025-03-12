Дзюба вышел и забил слишком поздно. Бомбардир Мартинс принес «Спартаку» кубковую победу и дал эмоций перед «Зенитом»

Не будь дубля Мартинса, все могло пойти совсем по другому сценарию. Но в любом случае «Спартаку» пришлось отработать концовку на максимальных оборотах, проявив при этом терпение и завидную самоотдачу. Спасавший Максименко, принявший на себя удар в упор Мангаш, остановивший летевший под перекладину мяч Литвинов — все внесли свой вклад в продолжение кубковой кампании. А еще — добавили эмоций перед судьбоносным сражением с «Зенитом». Настроение после успеха на берегах Волги у «Спартака» должно быть совсем не таким, как после казанского фиаско.