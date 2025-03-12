Дзюба вышел и забил слишком поздно. Бомбардир Мартинс принес «Спартаку» кубковую победу и дал эмоций перед «Зенитом»

Допускаю, что при положительном результате в игре с «Рубином» кубковая версия спартаковского состава была бы немного другой. Чуть более близкой к привычной основе. Однако — даже при отсутствии права на ошибку — матч в Самаре начали лишь шесть футболистов из казанского старта, включая дисквалифицированного на встречу с «Зенитом» Дуарте. Вместе с тем на поле присутствовали оба зимних новичка (Ливай Гарсия и Солари), а также Мартинс с Литвиновым.
Так что ни о каком пренебрежении к FONBET Кубку России речи не шло. Вполне себе стандартная ротация от Деяна Станковича, которого из-за дисквалификации на скамейке снова подменял Ненад Сакич. Тем более и у «Акрона» отсутствовала целая группа выложившихся в дерби с «Крыльями» лидеров, включая новоиспеченного лучшего бомбардира российского футбола Дзюбу. А так как длина и качество скамейки у Заура Тедееева объективно скромнее любого топ-клуба, в первом тайме определяющим фактором стал класс исполнителей.
Для начала — посла заброса Денисова с фланга — Пауло Витор прозевал рывок Мартинса себе за спину. Совсем немного, но доли секунды и минимального пространства полузащитнику сборной Люксембурга хватило, чтобы исполнить маленький шедевр. Приняв передачу, он не дал мячу опуститься на газон и третьим касанием отправил его в сетку.
А спустя три неполные минуты проявили себя спартаковские новички. Солари отдал умный пас в штрафную, Гарсия здорово поставил корпус под давлением защитника и, не коснувшись при этом мяча, обеспечил Бонгонде выход один на один. Та самая голевая передача без касания в чистом виде!
Интересно, что обоим авторам голов было что доказывать. Мартинса неожиданно не включили в старт в Казани, а Бонгонду усадили на лавку в перерыве. И то и другое обычно бьет по самолюбию футболистов. Весь вопрос в реакции на тренерские решения, и в данном случае она получилась по-настоящему профессиональной.
Чего не скажешь про то, как «Спартак» начал второй тайм. Бесспорно, другим стал «Акрон», а Тедеев внес коррективы в том числе тройной заменой в перерыве. Но уж как-то слишком легко хозяева забрали инициативу и вполне заслуженно заработали пенальти.
Красно-белые прошли по тонкому льду, ведь к выходу на поле уже готовился Дзюба. Хорошо, у «Спартака» есть Мартинс, у которого в России обнаружились скрытые бомбардирские таланты. Особенно ярко это проявляется в Кубке, где у хавбека уже пять результативных ударов! Последний на данный момент — красивейшим выстрелом с полулета из-за штрафной — позволил москвичам восстановить статус-кво до появления на поле Дзюбы.
Тот ведь ожидаемо дал огня и забил, продавив Литвинова при подаче в исполнении также вышедшего на замену Пестрякова.
Не будь дубля Мартинса, все могло пойти совсем по другому сценарию. Но в любом случае «Спартаку» пришлось отработать концовку на максимальных оборотах, проявив при этом терпение и завидную самоотдачу. Спасавший Максименко, принявший на себя удар в упор Мангаш, остановивший летевший под перекладину мяч Литвинов — все внесли свой вклад в продолжение кубковой кампании. А еще — добавили эмоций перед судьбоносным сражением с «Зенитом». Настроение после успеха на берегах Волги у «Спартака» должно быть совсем не таким, как после казанского фиаско.
Андрей Кузичев