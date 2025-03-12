Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В нём есть ДНК “Локомотива”. Галактионов — о решении отдать капитанскую повязку Батракову

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение сделать 19-летнего полузащитника Алексея Батракова капитаном команды в матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1), который прошёл вчера, 11 марта.

Источник: Чемпионат.com

«Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче.

Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник “Локомотива”, в нём есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него.

Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе “Локомотива”. К этому надо привыкать, надо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.