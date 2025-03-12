«В нём есть ДНК “Локомотива”. Галактионов — о решении отдать капитанскую повязку Батракову

«Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче.



Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник “Локомотива”, в нём есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него.



Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе “Локомотива”. К этому надо привыкать, надо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».