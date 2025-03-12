Пьянич и Бителло вошли в стартовые составы ЦСКА на дерби в Кубке России

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Боснийский футболист ЦСКА Миралем Пьянич и бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло попали в стартовые составы своих команд на столичное дерби в рамках первого полуфинального матча пути РПЛ Кубка России, сообщается в официальных Telegram-каналах «красно-синих» и «бело-голубых».
Встреча пройдет в среду на стадионе ЦСКА и начнется в 20:30. Пьянич ранее после возобновления сезона играл с первых минут в матче 19-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:0), но в игре против подмосковных «Химок» (1:0), где отметился голевой передачей, вышел на замену. Бителло весной ни разу не попадал в стартовый состав «Динамо».
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит так: Владислав Тороп (вратарь), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Кисляк, Иван Обляков (капитан), Миралем Пьянич, Секу Койта, Тамерлан Мусаев.
Футболисты «Динамо» начнут игру в следующем сочетании: Андрей Лунев (вратарь), Дмитрий Скопинцев, Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна (капитан), Хуан Хосе Касерес, Егор Смелов, Дмитрий Александров, Бителло, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Эль-Мехди Маухуб.