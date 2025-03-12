Пьянич и Бителло вошли в стартовые составы ЦСКА на дерби в Кубке России

Встреча пройдет в среду на стадионе ЦСКА и начнется в 20:30. Пьянич ранее после возобновления сезона играл с первых минут в матче 19-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:0), но в игре против подмосковных «Химок» (1:0), где отметился голевой передачей, вышел на замену. Бителло весной ни разу не попадал в стартовый состав «Динамо».