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«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка России

Автором единственного гола стал Матео Кассьерра. Ответная игра пройдет 16 апреля.

Источник: ФК «Ростов»

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.

Единственный гол забил Матео Кассьерра (79-я минута).

Ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

Во втором полуфинале «пути РПЛ» встречаются ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

В «пути регионов» в полуфинал вышли «Ахмат», «Локомотив», «Спартак» и «Урал».

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
12.03.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Юрий Горшков)
79′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
5
Николай Поярков
55′
9
Мохаммад Мохеби
89′
51
Алексей Колтаков
58
Даниил Шанталий
55
Максим Осипенко
46′
4
Виктор Мелехин
11
Алексей Сутормин
46′
40
Илья Вахания
18
Константин Кучаев
60′
62
Иван Комаров
19
Хорен Байрамян
82′
73
Имран Азнауров
7
Роналдо
60′
69
Егор Голенков
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
6
Ваня Дркушич
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
90′
77
Ильзат Ахметов
4
Юрий Горшков
84′
25
Страхиня Эракович
70
Огнен Мимович
68′
21
Александр Ерохин
7
Александр Соболев
46′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
55′
59′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
3
1
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
11
Фолы
10
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти