«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче полуфинала Кубка России

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли «Ростов» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России.
Единственный гол забил Матео Кассьерра (79-я минута).
Ответная игра пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.
Во втором полуфинале «пути РПЛ» встречаются ЦСКА — «Динамо» (Москва).
Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.
В «пути регионов» в полуфинал вышли «Ахмат», «Локомотив», «Спартак» и «Урал».