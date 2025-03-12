Сергей Семак: в Кубке все матчи складываются тяжело, по-другому не бывает

«Тяжелая кубковая игра, где было очень много борьбы. Это тот футбол, в который “Ростову” играть удобно, но мы не проиграли в этой борьбе, а тот хороший момент, который у нас был, мы использовали и довели матч до победы, тяжелой победы. Но в Кубке по-другому не бывает, все матчи складываются тяжело. Поэтому я рад, что все живы-здоровы, те игроки, которые играли меньше, получили определённую игровую практику, а те, кто играли больше, тоже дозированно сыграли. В принципе, матч для нас сложился и с точки зрения готовности игроков, тех, которые у нас были в распоряжении, и с точки зрения результата для нас, хорошим.



Планировали ли изначально дать игровое время практически всем футболистам в заявке? Мы планировали, что будем менять пять человек. Хотели, конечно, дать Никите Лобову сыграть, но счёт был… Такая нервозность, такое давление, что сложно было по такой игре, на наш взгляд, молодому игроку выходить. Поэтому мы выпустили более опытного. То есть, планировали или Эраковича, или Лобова выпустить в заключительную нашу замену, но по ходу матча, учитывая ещё травму Юры Горшкова, выпустили более опытного игрока», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».