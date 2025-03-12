Шедевр от Койта и блестящий ответ Скопинцева! Огненный тайм ЦСКА и «Динамо» в Кубке

Ассистировал ему Файзуллаев. И выделялся он не только в том эпизоде, то и дело создавая остроту. Вскоре узбекистанец мог забивать и сам, но Лунёв на его удар низом среагировал. А вот Скопинцев вдохновился голом Койта и подумал: «Чем я хуже?» Дмитрий без сопротивления добежал до линии штрафной и красиво пальнул в ближнюю девятку. Тороп, конечно, до мяча дотянулся, а толку?