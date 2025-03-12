Личка назвал удаление футболиста «Динамо» Маухуба большой глупостью

«Это большая глупость. Я с ним говорил перед игрой, объяснял, что нас ждет важный соперник, у которого агрессивные защитники, что будет борьба, поэтому надо играть с холодной головой. Но он сделал большую глупость и ослабил команду. Понятно, что я как тренер буду это решать с ним», — сказал Личка.