Личка назвал удаление футболиста «Динамо» Маухуба большой глупостью

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Эль-Мехди Маухуб совершил большую глупость, грубо нарушив правила в матче Фонбет — Кубка России с ЦСКА, своим удалением он подвел команду. Об этом журналистам заявил главный тренер бело-голубых Марцел Личка.
ЦСКА со счетом 2:1 на своем поле обыграл «Динамо» в первом полуфинальном матче «пути Российской премьер-лиги». Маухуб был удален на 61-й минуте за то, что прямой ногой влетел во вратаря армейцев Владислава Торопа.
«Это большая глупость. Я с ним говорил перед игрой, объяснял, что нас ждет важный соперник, у которого агрессивные защитники, что будет борьба, поэтому надо играть с холодной головой. Но он сделал большую глупость и ослабил команду. Понятно, что я как тренер буду это решать с ним», — сказал Личка.
Тренер отметил, что, помимо него, санкции к марокканскому игроку может применить руководство клуба.
Ответный матч пройдет в период с 15 по 17 апреля.