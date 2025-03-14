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Вратарь ЦСКА установил уникальное достижение

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп стал автором рекордной серии без пропущенных мячей в матчах Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

21-летний вратарь не пропускал мячей в турнире 656 минут. Его серия прервалась в матче ½ Пути РПЛ против «Динамо». Предыдущее достижение принадлежало экс-голкиперу «Кубани» Александру Беленову — 643 минуты.

21-летний вратарь не пропускал в турнире на протяжении 656 минут. Предыдущий рекорд принадлежал экс-голкиперу «Кубани» Сергею Беленову и составлял 643 минуты.

12 марта «армейцы» обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Ответный матч состоится 16 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. Он успел провести за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1 млн.

Действующий обладатель Кубка России — петербургский «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1.

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
12.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Марцел Личка
Голы
ЦСКА
Секу Койта
50′
Матвей Кисляк
63′
Динамо
Дмитрий Скопинцев
58′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
21
Аббосбек Файзуллаев
31
Матвей Кисляк
4
Виллиан Роша
46′
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
77′
25
Кристиян Бистрович
15
Миралем Пьянич
85′
6
Максим Мухин
11
Тамерлан Мусаев
77′
9
Сауль Гуарирапа
90+5′
20
Секу Койта
60′
17
Кирилл Глебов
90′
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
6
Роберто Фернандес
90+1′
10
Бителло
74
Даниил Фомин
14
Эль Мехди Маухуб
61′
7
Дмитрий Скопинцев
83′
77
Денис Макаров
30
Дмитрий Александров
71′
2
Эли Даса
52
Егор Смелов
60′
8
Хорхе Карраскаль
90′
91
Ярослав Гладышев
83′
11
Артур Гомес
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти