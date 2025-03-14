Вратарь ЦСКА установил уникальное достижение

Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. Он успел провести за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1 млн.