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Стала известна дата ответных матчей полуфинала пути РПЛ Кубка России

Ответные матчи полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу пройдут 16 апреля.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Ответные полуфинальные матчи пути РПЛ Кубка России по футболу пройдут 16 апреля, сообщается в Telegram-канале турнира.

В этот день петербургский «Зенит» примет «Ростов» (18:00 мск), а московское «Динамо» дома встретится с ЦСКА (20:30). Первые игры завершились победами «сине-бело-голубых» (1:0) и армейцев (2:1).

Матчи первого этапа полуфинала пути регионов «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) и «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) состоятся 15 апреля. Начало игр — 18:00 и 20:30 соответственно.

Победитель матча «Спартак» — «Урал» сыграет во втором этапе полуфинала пути регионов с проигравшим в противостоянии ЦСКА и «Динамо». Лучший в паре «Локомотив» — «Ахмат», в свою очередь, встретится с проигравшим в противостоянии «Зенит» — «Ростов». Матчи этой стадии пройдут 29 апреля — 1 мая.