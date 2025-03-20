Стала известна дата ответных матчей полуфинала пути РПЛ Кубка России

Победитель матча «Спартак» — «Урал» сыграет во втором этапе полуфинала пути регионов с проигравшим в противостоянии ЦСКА и «Динамо». Лучший в паре «Локомотив» — «Ахмат», в свою очередь, встретится с проигравшим в противостоянии «Зенит» — «Ростов». Матчи этой стадии пройдут 29 апреля — 1 мая.