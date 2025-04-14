Прервут ли аномальные серии «Спартак» и «Зенит» и что будет с Личкой? Интриги матчей Кубка

Московское «Динамо» и ЦСКА сразятся уже в третий раз за весну. Прошлые матчи завершились в пользу команды Марко Николича (2:1 в первой встрече Кубка и 3:1 — в РПЛ). Но теперь клубы впервые сыграют на домашнем поле «Динамо». Хотя и тут история — в пользу ЦСКА. В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Динамо» уступило сопернику дома — 1:2. Пока что Николич выиграл все три очных матча у Марцела Лички. В прошлом сезоне в финале Пути РПЛ Кубка встречались «Зенит» и ЦСКА. Сейчас оба клуба близки к повторению истории. Для Лички эта встреча — ключевая. Об уходе тренера много говорят ещё с зимы, а в РПЛ у «Динамо» всё скверно — в шести весенних матчах обыграть получилось только «Оренбург» и «Динамо» из Махачкалы, а прямым конкурентам команда Лички уступала.