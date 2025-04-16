Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Ростовом» в Кубке России: ставим в приоритет РПЛ

Это будет важный матч для них. Для нас ничего не изменилось: мы так же хотим играть и побеждать. Посмотрим, насколько получится. Посмотрим, как будет складываться игра, но, думаю, постараемся максимально использовать то количество замен, которое у нас есть, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».